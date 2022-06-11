Заложники на «Азоте», мост в Китай и танго, которое танцуют вдвоем. Что еще произошло 10 июня

Главное за 10 июня
- Минобороны РФ, брифинг 10 июня:
— ВКС на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Украины, а в районе Харькова — производственные мощности предприятия по восстановлению военной техники. Кроме того, поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи РСЗО, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 150 бойцов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки «Град»;
— Средствами ПВО за сутки сбиты два самолета: один Су-25 и один МиГ-29. Также уничтожены пять беспилотников. Кроме того, перехвачены четыре ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы «Ураган»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 350 бойцов, семь единиц бронетехники, две установки «Град», пять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Народная милиция ЛНР заявила о продолжающемся наступлении в районе города Золотое.
- В Северодонецке на заводе «Азот» боевики удерживают сотни жителей, они заминировали емкости с азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой.
- ЛНР отправила в Россию первую партию зерна — 650 тонн со Старобельского элеватора.
- В Запорожской области начнут выдавать российские паспорта с 11 июня,
Экономика, что с ней происходит
- США предоставят Украине $ 7,5 млрд помощи для финансирования расходов бюджета, сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.
- Мировые компании потеряли в общей сложности более $59 млрд по операциям в России из-за введения санкций, пишет The Wall Street Journal.
- Годовая инфляция в США по итогам мая неожиданно ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6%.
- Власти Японии введут запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру.
- Минск готов нарастить поставки самосвалов и бульдозеров в РФ в связи с отказом Японии от экспорта техники в Россию.
- ЦБ понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14−17% (с 18−23%). Регулятор ожидает, что в 2023 году она замедлится до 5−7%, а в 2024-м — вернется к 4%.
- Банк Открытие, находящийся под санкциями США и Евросоюза, продал банку непрофильных активов «Траст» 90% в АО «Точка», предоставляющего услуги банковского обслуживания для предпринимателей.
- За первые пять месяцев число разрешений на клинические исследования для производителей из ЕС и США сократилось на 18,5%, а для российских — выросло почти на 90%, в основном за счет дженериков. Число таких препаратов будет расти, а выход инновационных лекарств — задерживаться, полагают эксперты, узнал «Коммерсант».
- Российским производителям чая и кофе не удалось добиться отмены беспошлинного импорта упакованной продукции. Мера сохранится до 30 сентября, и участники рынка опасаются ухудшения положения местных фабрик и снижения импорта сырья в условиях дефицита контейнеров. Продажи чая в России между тем сокращаются, а цены растут.
- Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме на министерском уровне. Также принять участие в форуме на уровне министра планируют Объединенные Арабские Эмираты.
- Власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Курильских островов из-за отказа платить за квоты, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев.
- Новым собственником российских активов международной горно-металлургической группы Solway — проекта по добыче золота и серебра в Забайкалье и на Курильских островах — стала недавно учрежденная армянская компания.
- 10 июня в Амурской области запустили грузовое движение по автодорожному международному мосту через Амур между Россией и Китаем.
- Реальный эффективный курс рубля в период с января по май повысился на 26,6%, заявили в ЦБ РФ.
- Текущие низкие темпы роста цен в России пока нельзя назвать устойчивым замедлением инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Российская национальная перестраховочная компания, которую на 100% контролирует ЦБ РФ, стала основным перестраховщиком российских морских судов после того, как крупнейшие мировые страховые компании отказались обслуживать российских судовладельцев, сообщает Reuters.
Что в России предпринимают для стабильности
- Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5%, говорится в сообщении регулятора. Это четвертое подряд смягчение денежно-кредитной политики.
Политика: встречи и обсуждения
- Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Копенгаген считает, что у Киева проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, а также с верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств.
- Владимир Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Россия и Туркмения будут углублять сотрудничество в энергетике, в том числе в разработке нефтегазовых месторождений. Также президент РФ поддержал идею по созданию туркмено-российского университета.
- Сергей Лавров заявил агентству ТАСС, что санкции, о которых накануне объявил украинский президент Владимир Зеленский, «не достойны какого-то конкретного шага с российской стороны». «Чем бы дитя ни тешилось», — сказал он. Лавров также заявил, что Россия открыта к диалогу с ЕС. «Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку», — сказал он.
- Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что для снятия ограничительных мер с России прекращения военных действий на Украине недостаточно. Для отмены санкций необходима нормализация ситуации.
Вучич в свою очередь сказал: «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации, к тем мерам, которые Евросоюз в отношении России уже ввел».
Ранее, выступая на форуме Globsec в Братиславе, Вучич заявил, что 77% граждан республики выступают против антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
Реакция: люди, сообщества
- Представитель Альфа-Групп опроверг информацию о намерении миллиардера Михаила Фридмана получить украинское гражданство и перевести активы. «Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности», — заявил он РБК. Накануне в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что cооснователь LetterOne, родившийся во Львове, консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы.
- «Яндекс» откажется от отображения границ между государствами на своих картах и сделает их из политических физико-географическими.
— В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно, — сообщили РБК в сервисе.
- У посольства США в Москве члены ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким торжественно открыли «Площадь ДНР».
Информация, которую вы могли пропустить
- Финляндия собирается возвести заграждения на границе с Россией из-за угрозы безопасности.
- Законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках готов и обсуждается в Госдуме, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
- Федеральное правительство выделит более 970 млн рублей на закупку флагов и гербов для 11 тыс. российских школ.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 57,78₽
- EUR 60,97₽
Хороших выходных! Кстати, загляните, что произошло 9 июня: бои за Славянск, Ласицкене пишет Баху, и место, где песен по-русски больше не поют.