Заложники на «Азоте», мост в Китай и танго, которое танцуют вдвоем. Что еще произошло 10 июня

Главное за 10 июня Минобороны РФ , брифинг 10 июня: — ВКС на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Украины, а в районе Харькова — производственные мощности предприятия по восстановлению военной техники. Кроме того, поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи РСЗО, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 150 бойцов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки «Град»;

— Средствами ПВО за сутки сбиты два самолета: один Су-25 и один МиГ-29. Также уничтожены пять беспилотников. Кроме того, перехвачены четыре ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 350 бойцов, семь единиц бронетехники, две установки «Град», пять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники. Народная милиция ЛНР заявила о продолжающемся наступлении в районе города Золотое.

В Северодонецке на заводе «Азот» боевики удерживают сотни жителей , они заминировали емкости с азотной кислотой , аммиаком , аммиачной селитрой.

, они заминировали емкости с азотной кислотой аммиаком аммиачной селитрой. ЛНР отправила в Россию первую партию зерна — 650 тонн со Старобельского элеватора.

— 650 тонн со Старобельского элеватора. В Запорожской области начнут выдавать российские паспорта с 11 июня,

Экономика , что с ней происходит

США предоставят Украине $ 7,5 млрд помощи для финансирования расходов бюджета , сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

для финансирования расходов бюджета сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк. Мировые компании потеряли в общей сложности более $59 млрд по операциям в России из-за введения санкций , пишет The Wall Street Journal.

по операциям в России из-за введения санкций пишет The Wall Street Journal. Годовая инфляция в США по итогам мая неожиданно ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6%.

до максимума с декабря 1981 года в 8,6%. Власти Японии введут запрет на экспорт в Россию грузовиков , самосвалов , локомотивов и другой продукции , которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру.

на экспорт в Россию грузовиков самосвалов локомотивов и другой продукции которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру. Минск готов нарастить поставки самосвалов и бульдозеров в РФ в связи с отказом Японии от экспорта техники в Россию.

самосвалов и бульдозеров в РФ в связи с отказом Японии от экспорта техники в Россию. ЦБ понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14−17% ( с 18−23%). Регулятор ожидает , что в 2023 году она замедлится до 5−7%, а в 2024-м — вернется к 4%.

на 2022 год до 14−17% с 18−23%). Регулятор ожидает что в 2023 году она замедлится до 5−7%, а в 2024-м — вернется к 4%. Банк Открытие, находящийся под санкциями США и Евросоюза , продал банку непрофильных активов «Траст» 90% в АО «Точка», предоставляющего услуги банковского обслуживания для предпринимателей.

За первые пять месяцев число разрешений на клинические исследования для производителей из ЕС и США сократилось на 18,5%, а для российских — выросло почти на 90%, в основном за счет дженериков . Число таких препаратов будет расти , а выход инновационных лекарств — задерживаться , полагают эксперты , узнал «Коммерсант».

. Число таких препаратов будет расти а выход инновационных лекарств — задерживаться полагают эксперты узнал «Коммерсант». Российским производителям чая и кофе не удалось добиться отмены беспошлинного импорта упакованной продукции. Мера сохранится до 30 сентября , и участники рынка опасаются ухудшения положения местных фабрик и снижения импорта сырья в условиях дефицита контейнеров. Продажи чая в России между тем сокращаются , а цены растут.

добиться отмены беспошлинного импорта упакованной продукции. Мера сохранится до 30 сентября и участники рынка опасаются ухудшения положения местных фабрик и снижения импорта сырья в условиях дефицита контейнеров. Продажи чая в России между тем сокращаются а цены растут. Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме на министерском уровне. Также принять участие в форуме на уровне министра планируют Объединенные Арабские Эмираты.

в Петербургском международном экономическом форуме на министерском уровне. Также принять участие в форуме на уровне министра планируют Объединенные Арабские Эмираты. Власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Курильских островов из-за отказа платить за квоты , заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев.

у Курильских островов из-за отказа платить за квоты заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев. Новым собственником российских активов международной горно-металлургической группы Solway — проекта по добыче золота и серебра в Забайкалье и на Курильских островах — стала недавно учрежденная армянская компания.

— проекта по добыче золота и серебра в Забайкалье и на Курильских островах — стала недавно учрежденная армянская компания. 10 июня в Амурской области запустили грузовое движение по автодорожному международному мосту через Амур между Россией и Китаем.

Реальный эффективный курс рубля в период с января по май повысился на 26,6% , заявили в ЦБ РФ.

, заявили в ЦБ РФ. Текущие низкие темпы роста цен в России пока нельзя назвать устойчивым замедлением инфляции , заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

устойчивым замедлением инфляции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Российская национальная перестраховочная компания , которую на 100% контролирует ЦБ РФ , стала основным перестраховщиком российских морских судов после того , как крупнейшие мировые страховые компании отказались обслуживать российских судовладельцев , сообщает Reuters.

Что в России предпринимают для стабильности

Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5%, говорится в сообщении регулятора. Это четвертое подряд смягчение денежно-кредитной политики.

Политика: встречи и обсуждения

Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз , сообщает Bloomberg. По данным агентства , Копенгаген считает , что у Киева проблемы со стабильностью институтов , гарантирующих демократию , а также с верховенством закона , правами человека , уважением и защитой меньшинств.

выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз сообщает Bloomberg. По данным агентства Копенгаген считает что у Киева проблемы со стабильностью институтов гарантирующих демократию а также с верховенством закона правами человека уважением и защитой меньшинств. Владимир Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Россия и Туркмения будут углублять сотрудничество в энергетике , в том числе в разработке нефтегазовых месторождений. Также президент РФ поддержал идею по созданию туркмено-российского университета.

Сергей Лавров заявил агентству ТАСС, что санкции , о которых накануне объявил украинский президент Владимир Зеленский , «не достойны какого-то конкретного шага с российской стороны». «Чем бы дитя ни тешилось», — сказал он. Лавров также заявил , что Россия открыта к диалогу с ЕС. «Но танцевать танго нужно вдвоем , а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку», — сказал он.

заявил агентству ТАСС, что санкции о которых накануне объявил украинский президент Владимир Зеленский «не достойны какого-то конкретного шага с российской стороны». «Чем бы дитя ни тешилось», — сказал он. Лавров также заявил что Россия открыта к диалогу с ЕС. «Но танцевать танго нужно вдвоем а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку», — сказал он. Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил , что для снятия ограничительных мер с России прекращения военных действий на Украине недостаточно. Для отмены санкций необходима нормализация ситуации.

Вучич в свою очередь сказал: «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации, к тем мерам, которые Евросоюз в отношении России уже ввел».

Ранее, выступая на форуме Globsec в Братиславе, Вучич заявил, что 77% граждан республики выступают против антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Реакция: люди , сообщества

Представитель Альфа-Групп опроверг информацию о намерении миллиардера Михаила Фридмана получить украинское гражданство и перевести активы. «Никаких переговоров на эту тему не было , информация не соответствует действительности», — заявил он РБК. Накануне в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил , что cооснователь LetterOne , родившийся во Львове , консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы.

получить украинское гражданство и перевести активы. «Никаких переговоров на эту тему не было информация не соответствует действительности», — заявил он РБК. Накануне в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил что cооснователь LetterOne родившийся во Львове консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы. «Яндекс» откажется от отображения границ между государствами на своих картах и сделает их из политических физико-географическими.

— В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно, — сообщили РБК в сервисе.

У посольства США в Москве члены ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким торжественно открыли «Площадь ДНР».

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Финляндия собирается возвести заграждения на границе с Россией из-за угрозы безопасности.

на границе с Россией из-за угрозы безопасности. Законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках готов и обсуждается в Госдуме , сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Федеральное правительство выделит более 970 млн рублей на закупку флагов и гербов для 11 тыс. российских школ.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 57,78₽

EUR 60,97₽

Хороших выходных! Кстати, загляните, что произошло 9 июня: бои за Славянск, Ласицкене пишет Баху, и место, где песен по-русски больше не поют.