Бои за Славянск, Ласицкене пишет Баху, и место, где песен по-русски больше не поют. Что еще произошло 9 июня

Главное за 9 июня
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Минобороны РФ, брифинг 9 июня:
— ВКС России в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», склад боеприпасов, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации потери ВСУ составили: более 200 бойцов, пять танков, две установки залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения;
— Средствами ПВО сбиты самолет Су-25 и 13 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» и сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов, семь единиц бронетехники, две установки залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, хранилище топлива для военной техники, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Российские военные приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое ДНР. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств различных типов.
- В ДНР сообщили, что идут бои за Славянск, передает ТАСС.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вся территория населенного пункта Камышеваха в ЛНР зачищена.
- Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подсчитало, что с 24 февраля по 7 июня 2022 года в 44 страны Европы прибыли в общей сложности 4,8 млн беженцев с Украины. В том числе: 1 116 367 — в Россию, 1 152 384 — в Польшу, 780 тыс. — в Германию, 366 632 — в Чехию, 125 907 — в Италию и 118 199 — в Испанию. Всего после начала специальной военной операции с Украины в соседние страны прибыли более 7,27 млн человек. При этом более 2,31 млн человек с 28 февраля по 7 июня пересекли границу в обратном направлении.
- Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Ранения ежедневно получают до 500 военных.
- Еще три бывших российских чиновника заняли высокие посты в ДНР и ЛНР. Первым замруководителя администрации главы ДНР назначен Александр Костомаров. До этого он работал первым замгубернатора Ульяновской области. Вице-премьером правительства ДНР стал Евгений Солнцев. До этого в России он был помощником министра строительства и ЖКХ. Бывший вице-губернатор Курганской области Виктор Кузнецов назначен зампредом правительства ЛНР.
- Иностранных наемников Шона Пиннера и Эндрю Хилла из Великобритании, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших против Донбасса и РФ, суд ДНР приговорил к смертной казни.
Экономика, что с ней происходит
- Владимир Путин отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки. Определять долю валютной выручки, которую обязаны продавать экспортеры, теперь будет правительственная комиссия.
- На счетах Национального расчетного депозитария остаются заблокированными €4,5−7 млрд российских банков, сообщает «Коммерсант». К концу февраля показатель был на уровне €15 млрд из-за блокировки депозитарного моста между НРД и европейским депозитариями Euroclear и Clearstream.
- Рынок легковых автомобилей в России упадет примерно на 55%, следует из прогноза Минпромторга.
- Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия испытывает сложности из-за разрыва прежних экономических цепочек, но при этом экономика России по-прежнему растет, несмотря на санкционное давление Запада.
- Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов.
- Санкции против России не помешают строительству ледоколов для Северного морского пути, так как более 90% локализованных компонентов производятся внутри страны, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
- Александр Лукашенко предложил губернатору Курской области создать совместные с Белоруссией производства. «Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — сказал он.
- Промсвязьбанк первым из российских банков запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса ДНР и ЛНР.
- Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора электронных коммуникационных систем, представительство SpaceX на Украине скоро начнет работу.
- «АвтоВАЗ» из-за отсутствия комплектующих еще на неделю продлевает простой в подразделениях, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva.
- Белоруссия получит от России финансовую поддержку в объеме $1,5 млрд для участия в программах импортозамещения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
- Крупнейший в мире химический концерн BASF прекращает свою работу в России 10 июля.
- Спрос на отдых в Турции растет несмотря на подорожание путевок. Туристам не хватает авиабилетов, места на рейсах турецких авиакомпаний раскуплены до середины июля.
- Из-за переориентации значительной части экономических процессов в России в азиатском направлении восточный железнодорожный полигон не справляется с новыми объемами нагрузки, считает вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
Что в России предпринимают для стабильности
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства на 551,4 млрд руб. за счет «дополнительных нефтегазовых доходов», полученных в 2022 году. На сайте кабмина отмечено, что, средства будут задействованы «в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений».
- Михаил Мишустин сообщил, что на докапитализацию МСП-банка правительством будет направлено 9 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на расширение экспресс-кредитования бизнеса.
- Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить предельный кешбэк для туристических поездок в регионы Дальнего Востока в два раза — до 40 тыс. руб.
Политика: встречи и обсуждения
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Владимир Путин выступил на встрече с молодыми предпринимателями с речью про Петра Первого:
- Поставляемое на Украину вооружение уже продается на черном рынке и направляется на Ближний Восток, в Идлиб, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
- Специальная военная операция России «демонстрирует прогресс»: Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
— Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре, — сказал Небензя, цитирует дипломата РИА Новости.
Реакция: люди, сообщества
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Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо президенту МОК Томасу Баху.
Она отметила, что действия Баха зародили «околоспортивную войну», «сдержать которую уже невозможно». Также олимпийская чемпионка заявила, что если бы Бах действительно переживал за судьбы спортсменов, он не требовал бы от них высказываться на тему спецоперации на Украине и попытался «благодаря спорту объединить мир». «Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства», — отметила Ласицкене.
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«Никто из этих людей не должен быть членом семьи BASF», — сказал председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер о тех, кто поддерживает и не осуждает спецоперацию России на Украине, узнал РБК.
Это заявление прозвучало в его выступлении перед сотрудниками компании в конце марта, и было обращено в том числе к работникам российского офиса. Сегодня концерн прекратил работу в России.
Информация, которую вы могли пропустить
- Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщил мэр города.
- «Единая Россия» планирует обучить работе в условиях информационной войны более 5 тыс. активистов по всей стране, рассказала заместитель секретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.
- Сеть бывших ресторанов «Макдоналдс» выбрала новый логотип: стилизованные под букву «М» две палочки картофеля фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Новое название сети еще не определено.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 58,39₽
- EUR 62,10₽
Прекрасной пятницы! Вот что произошло 8 июня: большие потери ВСУ, остров Россия и «деколонизация» Украины.