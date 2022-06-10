Бои за Славянск, Ласицкене пишет Баху, и место, где песен по-русски больше не поют. Что еще произошло 9 июня

Главное за 9 июня

Минобороны РФ, брифинг 9 июня:

— ВКС России в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», склад боеприпасов, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации потери ВСУ составили: более 200 бойцов, пять танков, две установки залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения;

— Средствами ПВО сбиты самолет Су-25 и 13 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» и сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов, семь единиц бронетехники, две установки залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, хранилище топлива для военной техники, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские военные приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск , Яровая , Студенок и Сосновое ДНР. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств различных типов.

дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск Яровая Студенок и Сосновое ДНР. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств различных типов. В ДНР сообщили , что идут бои за Славянск, передает ТАСС.