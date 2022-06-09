Большие потери ВСУ, остров Россия и «деколонизация» Украины. Что еще произошло 8 июня

Главное за 8 июня Минобороны РФ, брифинг 8 июня: — ВКС в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники. Кроме того, поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также батарея залпового огня «Ураган», четыре склада с вооружением и боеприпасами. хранилище топлива для техники ВСУ;

— Оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 бойцов, восемь танков, две установки «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы;

— Средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Кроме того, сбито 11 беспилотников. Перехвачены три ракеты комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневые позиции артиллерии, в том числе две батареи залпового огня «Смерч», батарея РСЗО «Ураган», а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 320 бойцов, четыре склада боеприпасов, девять единиц бронетехники, три установки «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета. В ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 человек , шесть танков , 15 боевых бронированных машин различных типов , 36 орудий полевой артиллерии и минометов , четыре установки «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники , сообщили в Миноброны РФ.

составили более 300 человек шесть танков 15 боевых бронированных машин различных типов 36 орудий полевой артиллерии и минометов четыре установки «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники сообщили в Миноброны РФ. Украинские военные готовят провокацию с химическими веществами в Сумах , сообщило Минобороны РФ. По замыслу Киева , украинские войска сначала нанесут удары по приграничным районам России , а после постановочного «ответного воздействия» планируют распылить ядовитые вещества и обвинить РФ в применении химоружия.

с химическими веществами в Сумах сообщило Минобороны РФ. По замыслу Киева украинские войска сначала нанесут удары по приграничным районам России а после постановочного «ответного воздействия» планируют распылить ядовитые вещества и обвинить РФ в применении химоружия. Александр Костомаров, бывший первый замглавы Ульяновской области , назначен первым замруководителя администрации главы ДНР. Зампредседателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ.

Экономика , что с ней происходит

Из-за конфликта на Украине и высокой инфляции мировой экономике грозит стагфляция , подобная той , что наблюдалась в 1970-х года. Всемирный банк в своем докладе прогнозирует , что мировая экономика в 2022 году вырастет на 2,9% вместо 4,1%, а инфляция достигнет пика в середине лета. Также ухудшен прогноз по росту экономики Еврозоны до 2,5% вместо 4,2% в 2022 году. ВВП США вырастет на 2,5% вместо 3,7%.

, подобная той что наблюдалась в 1970-х года. Всемирный банк в своем докладе прогнозирует что мировая экономика в 2022 году вырастет на 2,9% вместо 4,1%, а инфляция достигнет пика в середине лета. Также ухудшен прогноз по росту экономики Еврозоны до 2,5% вместо 4,2% в 2022 году. ВВП США вырастет на 2,5% вместо 3,7%. Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере $1,49 млрд. Проект профинансировали Великобритания , Нидерланды , Литва и Латвия , Италия и Дания. Проект также софинансируется вкладами в новый фонд MDTF от нескольких государств , включая Швейцарию.

в размере $1,49 млрд. Проект профинансировали Великобритания Нидерланды Литва и Латвия Италия и Дания. Проект также софинансируется вкладами в новый фонд MDTF от нескольких государств включая Швейцарию. Украина приостановит продажу угля и газа за границу , чтобы пережить «самую сложную зиму», заявил президент республики Владимир Зеленский в своем обращении.

за границу чтобы пережить «самую сложную зиму», заявил президент республики Владимир Зеленский в своем обращении. Этой весной украинские аграрии засеяли 75% площадей по сравнению с прошлым годом , сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

по сравнению с прошлым годом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. Российские нефтяные компании переориентируются на азиатские рынки на фоне санкций Евросоюза. Так , «Транснефть» увеличила объем перекачиваемой по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» в порт нефти на 70 тыс. баррелей в сутки.

на фоне санкций Евросоюза. Так «Транснефть» увеличила объем перекачиваемой по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» в порт нефти на 70 тыс. баррелей в сутки. США намерены снизить зависимость от поставок урана из России , сообщило агентство Bloomberg. По словам собеседников агентства , Вашингтон рассчитывает добиться сокращения поставок за счет инвестиций , направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.

из России сообщило агентство Bloomberg. По словам собеседников агентства Вашингтон рассчитывает добиться сокращения поставок за счет инвестиций направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США. Белоруссия в апреле впервые в истории поставила в Россию больше товаров , чем Германия , подсчитало агентство Bloomberg.

поставила в Россию больше товаров чем Германия подсчитало агентство Bloomberg. Анкара готова организовать встречу РФ , Украины , Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов . Россия готова к проведению такой встречи.

Украины Турции и ООН по вопросу . Россия готова к проведению такой встречи. Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года. S7 планировала запустить лоукостер Citrus в июле. В феврале ему выдали сертификат эксплуатанта.

Авиакомпания Citrus ( S7), логотип. s7cit.ru/

Microsoft значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес» в стране , сообщает Bloomberg.

значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес» в стране сообщает Bloomberg. АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей , с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.

с конвейера сошли первые модельного года. Торговые точки французской парфюмерной компании L’Occitane возобновили работу в России под брендом «Л'Окситан» .

. Россияне с 8 июня могут переводить на счета за рубежом до $150 000 в месяц. Прежний порог составлял $50 000.

на счета за рубежом до $150 000 в месяц. Прежний порог составлял $50 000. Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила печатный выпуск журналов Elle , Elle Decoration , Elle Girl и Maxim в России. Причина — с рынка ушли бренды , которые традиционно являлись рекламными партнерами медиагруппы.

Журнал Elle. «Авито».

Испанская компания Inditex ( бренды Zara , Bershka , Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу магазинов в России летом , сообщила «Известиям» директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева

бренды и другие) планирует магазинов в России летом сообщила «Известиям» директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева Юань временно не может быть использован корпоративными клиентами для расчетов , предупредили в Сбербанке. В call-центре Сбербанка сообщили , что это произошло из-за действий банка-корреспондента.

Что в России предпринимают для стабильности

В России будет создан единый Фонд пенсионного и социального страхования Социальный фонд, который начнет работу 1 января 2023 будет введен единый тариф страховых взносов в соцфонды: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы , льготные тарифы будут составлять 15%, 7,6% и 0%. Предполагается , что благодаря этому к 2025 году:

— максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тыс. рублей, в действующей модели — 37,9 тыс. рублей;

— максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660,9 тыс. рублей вместо 435,9 тыс. рублей;

— максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет до 143,5 тыс., при стаже от 8 лет, вместо 94,7 тыс. рублей.

Политика: встречи и обсуждения

Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков в колонке для РБК назвал в качестве наиболее вероятного сценария развития для страны «островизацию». Он пишет о практически гарантированном сворачивании глобализма в мире и конце глобальной системы безопасности XX века. «Перезагрузка глобальных технологических рынков , национализация техстандартов , релокализация производства критических товаров. То есть страны , все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду , лекарства и все остальное на своей территории. Это то , что происходит прямо сейчас», — указал он.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Москва призвала Лондон отказаться от военной поддержки Киева и принять меры по недопущению участия британских подданных в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду , сообщает ТАСС.

— Вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от военной поддержки киевского неонацистского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине, — сказала она.

Реакция: люди , сообщества

Возможность сохранить российских фигуристов в стране остается только в случае их скорого допуска до соревнований международного уровня , заявил РБК Спорт тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

— Сейчас есть риск того, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Если вся нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной России закончится, то, конечно, все останутся в стране и никуда не уедут. Если такого не произойдет, думаю, некоторые спортсмены все-таки уедут в другие страны. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы. На это пойдут не многие, — сказал Жулин.

Евгения Медведева. Скриншот трансляции канала Telesport

Горсовет Вильнюса одобрил демонтаж мемориала на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище. «Это будет не снос, а упорядоченное снятие скульптурных стел, чтобы потом их можно было где-то экспонировать», — заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Информация , которую вы могли пропустить

Министерство культуры Украины инициировало создание Совета , который займется вопросами « дерусификации , декоммунизации и деколонизации ». В ведомстве заявили , что эти процессы должны будут «проходить цивилизованно».

который займется вопросами « ». В ведомстве заявили что эти процессы должны будут «проходить цивилизованно». Мэрия Москвы сообщила , что по итогу голосования на портале «Активный гражданин» безымянной площади у посольства США было выбрано название «Площадь Донецкой Народной Республики». Депутаты Мосгордумы предложили назвать «Площадью Луганской Народной Республики» территорию у посольства ФРГ на Мосфильмовской улице.

Безымянной площади у посольства США было выбрано название «Площадь Донецкой Народной Республики» t.me/bloodysx

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

USD 60,23₽

EUR 63,94₽

Отличного дня! Вот что произошло 7 июня: взятие Святогорска, 6,5 тыс. пленных, исключение «Войны и мира».