Взятие Святогорска, 6,5 тыс. пленных, исключение «Войны и мира». Что еще произошло 7 июня

Главное за 7 июня
- Минобороны РФ, брифинг 7 июня:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и военной техники, уничтожены два склада боеприпасов;
— Оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника ВСУ. В результате ударов авиации потери ВСУ составили: более 170 бойцов, девять танков, две установки «Град», батарея полевой артиллерии;
— Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 400 бойцов, 10 единиц бронетехники, три установки «Град», а также три пусковых установки С-300 в районе. Кроме того, уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Сергей Шойгу заявил о полном взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка, освобождении Святогорска и развитии наступления в направлении населенного пункта Попасная.
- Российским силам, проводящим спецоперацию на Украине, сдались 6 489 украинских военных. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
- По меньшей мере 4 253 мирных жителя погибли на Украине после начала военных действий. Среди них — 375 детей. Еще 5 141 человек был ранен, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
- К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены 600 солдат срочной службы, заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс». Около 12 офицеров привлекли к ответственности, а срочников вернули «в кратчайшие сроки», добавил Егиев.
- Мелитопольский завод автотракторных запчастей работает над выполнением полученных заказов из России, Белоруссии и Казахстана.
- Первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым.
- В Херсонской области Украины, уже начал работать первый российский банк, счета в нем можно будет открыть через месяц-полтора, заявил замглавы новой администрации области Кирилл Стремоусов.
Экономика, что с ней происходит
- Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.
- Япония ввела санкции против Россельхозбанка, МКБ и Белорусского банка развития и реконструкции. Их активы будут заморожены.
- Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств.
- Варшава предлагает распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все энергоносители и банки РФ, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
- Ассоциация украинских банков заявила, что решение ЦБ Украины повысить 2 июня ставку с 10% до 25% приведет к банковскому кризису, около 20 банков будут вынуждены закрыться, более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты.
- Минцифры не ожидает возвращения крупных иностранных производителей IT в Россию.
- Deutsche Bank перевез из России в Германию несколько сотен программистов с семьями — всего около 2 тыс. человек. По данным источников Financial Times, более половины сотрудников офисов в стране согласились на предложение руководства переехать в Берлин после начала военной операции на Украине.
- Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» перенесла техническое обслуживание своих самолетов из России в Казахстан.
- Российские провайдеры перенаправят трафик через Азию, если они будут отключены от точки международного обмена в Европе, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
- Сергей Шойгу сообщил, что автомобильное сообщение России и Крыма теперь может осуществляться по материковой части. Он также заявил, что для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках созданы необходимые условия.
- Владельцу мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — польскому холдингу Amrest удалось продать этот бизнес оценочно за 300 млн руб. Новым собственником стала «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», развивающей рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s.
- Из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных в крупных городах России практически перестали открываться новые зоомагазины.
- ЛУКОЙЛ будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil, сообщили в компании. Для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности.
- Российское подразделение аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young продолжит работу под новым названием «Б1».
- IBM объявила о прекращении работы в России.
Что в России предпринимают для стабильности
- Правительство решило поддержать отечественные бренды рекламой — из бюджета будут субсидировать их рекламные кампании, в первую очередь на телевидении, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2022 году для обкатки процесса в пилотном режиме на это будет выделено 500 млн руб.
- Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, позволяющий обеспечить импортозамещение в сфере торговли. Российские сети розничной торговли продовольственными товарами смогут покупать или арендовать торговые объекты ушедших из России зарубежных компаний.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин во вторник на совещании по вопросам экономики, заявил: «Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал он. При этом, продолжил глава государства, власти должны иметь в виду как позитивные, так и негативные стороны этой ситуации.
- Украина не может перейти в наступление, поскольку уступает России в технике, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Он вновь раскритиковал западные страны за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении Москвы. «Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал», — сказал Зеленский, отметив, что западная политика санкций «так по-настоящему и не повлияла на позицию России», сообщает ТАСС.
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: «Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли».
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл собрал синод Русской церкви, на повестке среди прочего ситуация после собора Украинской православной церкви и статус епархий в Крыму. Синод РПЦ принял крымские епархии Украинской православной церкви под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси.
- Южнокорейские компании не только не собираются покидать российский рынок, но и готовы выкупать бизнес у уходящих из России иностранных компаний, заявил РИА Новости почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении Ким Юн Сик.
Информация, которую вы могли пропустить
- Роман Льва Толстого «Война и мир» будет исключен из курса зарубежной литературы в украинских школах. Об этом сообщил замминистра образования и науки Андрей Витренко, которого цитирует Укринформ. «Такого в Украине изучать не будут», — сказал он.
- МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского и оппозиционера Владимира Милова (признан иностранным агентом), следует из базы ведомства. Оба они разыскиваются по статье УК. И писатель, и оппозиционер уехали из России. Писатель Дмитрий Глуховский сообщил, что против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 — дискредитация вооруженных сил РФ.
- Известный в России и Финляндии актер Вилле Хаапасало закрыл ресторан советской кухни Davai Davai в центре Хельсинки. Как сообщил газете Helsingin Sanomat сам актер, заведение закрыто из-за событий в Украине.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 60,96₽
- EUR 64,57₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 6 июня: споры вокруг продовольствия, исключение из Болонской системы и запрет на 80 российских каналов.