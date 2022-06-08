Взятие Святогорска, 6,5 тыс. пленных, исключение «Войны и мира». Что еще произошло 7 июня

Главное за 7 июня

Минобороны РФ , брифинг 7 июня:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и военной техники, уничтожены два склада боеприпасов;

— Оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника ВСУ. В результате ударов авиации потери ВСУ составили: более 170 бойцов, девять танков, две установки «Град», батарея полевой артиллерии;

— Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 400 бойцов, 10 единиц бронетехники, три установки «Град», а также три пусковых установки С-300 в районе. Кроме того, уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов.

Сергей Шойгу заявил о полном взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка, освобождении Святогорска и развитии наступления в направлении населенного пункта Попасная.