Споры вокруг продовольствия, исключение из Болонской системы и запрет на 80 российских каналов. Что еще произошло 6 июня

Главное за 6 июня
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Минобороны РФ, брифинг 6 июня
— ВКС России на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Кроме того, поражено четыре пункта управления, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники. Потери ВСУ: два пункта управления, более 150 бойцов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего, восемь танков и бронеавтомобилей, установка залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы;
— Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29. Также уничтожены 13 беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, 7 пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. Потери ВСУ составили: более 300 бойцов, 10 танков, две установки залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Почти 3,3 млрд рублей материальной помощи получено жителями Донбасса, прибывшими в Россию, а также гражданами Украины, сообщает ТАСС.
- Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию.
- Турецкое правительство предложило военную помощь для разминирования побережья Одессы и сопровождения судов с зерном. Украина к этой предварительной договоренности Турции и России относится скептически, сообщает Bloomberg.
Экономика, что с ней происходит
- Объем Фонда национального благосостояния на 1 июня составил 12 трлн 475,932 млрд рублей, или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ. За май он вырос на 1 трлн 470,6 млрд рублей.
- Внешний государственный долг России с начала 2022 года снизился на $2,6 млрд, или на 4,3%, и по состоянию на 1 апреля составил $57 143,2 млн, сообщили в Счетной палате.
- Структуры, связанные с агрокомплексом им. Н.И. Ткачева, который принадлежит семье экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева, стали владельцем крымского агропромышленного холдинга «Дружба народов», сообщил «Коммерсант».
- Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, начал расторгать контракты с российскими банками, узнал РБК. Без этих списков они не могут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски.
- Основатель QIWI Сергей Солонин получил 38% стартапа Station, который был создан Skolkovo Ventures и Dentsu Group для развития маркетинговых технологий. Это произошло после ухода Dentsu Group с российского рынка.
- Эксперты ждут снижения ключевой ставки на этой неделе до 10%, но допускают и более радикальные действия. С одной стороны, ЦБ нужно стимулировать спрос и кредитование, с другой — резкое смягчение может привести к ускорению инфляции, сообщает РБК.
- США не пойдут на сделку, в рамках которой с России будет снята часть санкций в обмен на беспрепятственный вывоз украинского зерна, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.
- Закрытие заведений McDonald’s стало одной из причин падения этой весной продаж куриного мяса в стране. Другие крупные закупщики, как, например, производители колбас, переориентировались на свинину, которая оказалась в переизбытке из-за беспошлинного ввоза в Россию крупной партии этой продукции.
- Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу, узнал «Коммерсант». Санкции, наложенные на АЛРОСА, позволяют ей поставлять алмазное сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой. Ограничения усугубили и без того наблюдавшийся на мировом рынке дефицит алмазов, так что падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен.
- В Японии может произойти самый крупный после землетрясения и цунами 2011 года энергокризис. По расчетам Nikkei, при негативном сценарии и холодной зиме стране может не хватить энергии в объеме, эквивалентном потребностям 1,1 млн домохозяйств. Одной из ключевых причин энергокризиса является неопределенность по поводу закупок энергоресурсов у России на фоне военной операции на Украине.
- Арбитражный суд Москвы запретил российской лизинговой «дочке» Mercedes-Benz — ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» — изымать автомобили, переданные в лизинг группе компаний «Деловые линии».
- В мае 2022 года в России было продано 24 268 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Это на 83,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
- Объем выдачи потребительских кредитов в России за первые четыре месяца года снизился на 46,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро кредитных историй.
- На зданиях ресторанов McDonald`s в Москве — на Пушкинской площади, а также рядом с метро «Сокольники» — появились объявления о приеме сотрудников на работу.
Что в России принимают для стабильности
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Правительство России проработает вопрос о запуске «промышленной ипотеки» на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
— Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, — говорится в сообщении.
- Правительство скорректирует механизм поддержки региональных программ развития промышленности: «Со следующего года средства федерального бюджета начнем направлять на эти цели в форме субсидий. Их объем составит свыше 3 млрд рублей в рамках государственной программы Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», — сказал Мишустин.
- Правительство РФ выделит более 900 млн рублей на поддержку внедрения цифровых технологий в сельскохозяйственной сфере. Это нужно, чтобы сделать данные Минсельхоза доступными в реальном времени всем заинтересованным гражданам, предприятиям и ведомствам.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин в приветствии участникам и гостям ПМЭФ выразил уверенность в том, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета. «Это предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — отметил глава государства.
- В МИДе Китая заявили, что новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, при этом Европа и весь мир платят за них высокую цену.
- Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал он в своем Telegram-канале.
- Переговоры по гарантиям безопасности, которые должны были учесть обеспокоенности России и других сторон, не вышли за рамки «обмена листочками бумаги и зачитывания тезисов», сказал в интервью ТАСС посол США в Москве Джон Салливан.
Реакция: люди, сообщества
- Все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Одним из оснований стало то, что российские ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией.
- Российских и белорусских представителей допустили к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев, предложение об их отстранении со стороны украинской делегации не набрало требуемого количества голосов.
- Осознанное участие ребенка во флешмобе с построением в букву Z заслуживает уважения, уверена детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщает РБК.
— Если участие во флешмобах осознанно — ребенок полон чувств и хочет поддержать каким-то образом наших военных, детей, которые там находятся на тех территориях, — то это, конечно, заслуживает уважения у меня как мамы прежде всего, — отметила она.
Информация, которую вы могли пропустить
- ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В реестре указывается, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий», который через АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» контролируется департаментом имущества Москвы.
- Германия откладывает поставку танков Украине, о которых та просила, в том числе из-за опасений, что военная техника может оказаться на территории России, пишет Spiegel со ссылкой на источники, близкие к правительству ФРГ. По их словам, Берлин опасается, что Украина «может стать самоуверенной», если одержит ряд крупных побед. В этом случае есть риск того, что она вторгнется в Россию и «немецкие танки вновь окажутся на российской территории», пишет журнал.
- Канал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), приостановивший работу в марте, начнет вещание из Риги 9 июня. С этого же дня в Латвии запретят трансляцию 80 российских телеканалов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 61,11₽
- EUR 64,87₽
Замечательного дня! Кстати, загляните, что произошло 5 июня: запрет на пролет Лаврова, мировая война за хлеб и иски к автопроизводителям.