Споры вокруг продовольствия, исключение из Болонской системы и запрет на 80 российских каналов. Что еще произошло 6 июня

Главное за 6 июня

Минобороны РФ, брифинг 6 июня

— ВКС России на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Кроме того, поражено четыре пункта управления, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники. Потери ВСУ: два пункта управления, более 150 бойцов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего, восемь танков и бронеавтомобилей, установка залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы;

— Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29. Также уничтожены 13 беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, 7 пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. Потери ВСУ составили: более 300 бойцов, 10 танков, две установки залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов.