Запрет на пролет Лаврова, мировая война за хлеб и иски к автопроизводителям. Что еще произошло 5 июня

Главное за 5 июня Минобороны РФ, брифинг 5 июня: — ВКС России на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагонно-ремонтного предприятия. В Краматорске, Дружковке и Часов Яре ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление военной техники;

— Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено: две пусковых установки «Оса-АКМ», две боевые машины реактивных систем залпового огня, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция производства США;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов. Потери ВСУ: более 350 бойцов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов. В ходе воздушного боя сбит МиГ-29;

— Средствами ПВО в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику. Также за сутки уничтожены 10 беспилотников. Перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», сбиты три украинских снаряда системы залпового огня «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено: 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов. Владимир Путин сообщил , что армия Украины имела 515 РСЗО , 380 уничтожены , часть восстановлена. Поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет: у Киева и раньше были ракеты такой дальности , и они просто восполняют потери.

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Экономика , что с ней происходит

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил , что страна ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами , чтобы заменить российскую нефть после вступления в силу эмбарго.

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Пшеница. Олег Богданов

Поставки на мировые рынки украинского зерна по Черному морю и через зону проливов могут начаться в ближайшее время. Способствовать этому может подписание меморандума в ходе планируемого 8 июня в Анкару визита главы МИД РФ Сергея Лаврова , сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu Ajansı.

по Черному морю и через зону проливов могут начаться в ближайшее время. Способствовать этому может подписание меморандума в ходе планируемого 8 июня в Анкару визита главы МИД РФ Сергея Лаврова сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu Ajansı. Россия в новом сельхозгоду может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду , заявил Владимир Путин в конце недели в интервью телеканалу «Россия-24».

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Россельхознадзор попросил таможенное управление Китая отменить ограничения на поставки мяса птицы с 8 российских предприятий.

на поставки мяса птицы с 8 российских предприятий. Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум , достигнув $4,81 за один галлон ( 3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза , сообщает ТАСС.

вновь обновила исторический максимум достигнув $4,81 за один галлон 3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза сообщает ТАСС. Снизить зависимость от импорта в Москве могут благодаря промышленному росту , который наблюдался в столице в последние годы. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

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Toyota. www.asroad.org/toyota-motors/

Политика: встречи и обсуждения

Спикер венгерского парламента резко высказался в адрес Владимира Зеленского.

«Обычно тот (…), кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать. Человеку обычно угрожают его враги, редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Вот личная, психическая проблема, с которой я, со своей стороны, не знаю, что делать», — сказал Ласло Кевер.

Введенные западными странами против России из-за спецоперации на Украине санкции пока не достигли своей цели, заявил глава Минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.

Отвечая на вопрос, не должен ли Евросоюз ужесточить санкции против российской экономики, министр заявил, что «настоящий вопрос» заключается в степени эффективности уже введенных ограничений.

В этом конкретном случае, если целью санкций является положить конец российской операции на Украине как можно скорее, «хочу отметить, что эта цель к настоящему моменту не достигнута», сказал Пармелен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника. «В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», — сказал он. Цитирует Эрдогана ТАСС.

Реакция: люди , сообщества

«Общественная потребительская инициатива» подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Иностранные компании, которые приостановили работу в РФ, нарушают права российских потребителей, утверждают в организации, сообщили «Известия».

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Состояние Илона Маска сократилось почти на $17 млрд после падения стоимости акций основанного им производителя электромобилей Tesla на фоне сообщений о том , что компании придется сократить 10% персонала , сообщил журнал Forbes.

сократилось почти на $17 млрд после падения стоимости акций основанного им производителя электромобилей Tesla на фоне сообщений о том что компании придется сократить 10% персонала сообщил журнал Forbes. Хакеры взломали сайт Минстроя России. Они поменяли заголовок сайта на украинское приветствие. Хакеры требуют выплатить 0.5 биткоина до 7 июня , в противном случае данные сотрудников министерства могут быть выложены в общий доступ.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

USD 61,97₽

EUR 65,9₽

Хорошего понедельника! Загляните, что произошло 4 июня: Украина просит подводные лодки, Володин подсчитывает потери от эмбарго, а Волож покидает Яндекс.