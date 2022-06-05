Украина просит подводные лодки, Володин подсчитывает потери от эмбарго, а Волож покидает Яндекс. Что еще произошло 4 июня

Главное за 4 июня
- Минобороны РФ, брифинг 4 июня
— ВКС нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. Также, в районе Дачное Одесской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожены два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации потери ВСУ составили: более 400 бойцов, 20 танков и бронемашин, четыре установки «Град», девять артиллерийских орудий;
— Средствами ПВО в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 17 беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппарата, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ сообщает, что украинские войска, понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк отступают в направлении Лисичанска. Украинским военным приказано заминировать на заводе «Азот» емкости более чем со 100 т селитры и азотной кислоты. По данным Минобороны, Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке создаст зону химического заражения и задержит наступление российских войск.
- ВСУ во время отступления подожгло скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске очередью зажигательных боеприпасов.
- Произошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной: 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили репортеры «Первого канала».
- Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных контролируют 226 населенных пунктов, идут бои за Святогорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
- Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт попросил предоставить Украине подводные лодки.
- Украина обратилась к властям Индии с просьбой стать одной из стран — гарантов ее безопасности, сообщает The Hindu.
- Возобновление диалога между представителями Украины и России возможны лишь при прочной переговорной позиции, сейчас пауза в переговорах «достаточно обоснована» из-за напряженной ситуации в Донбассе, заявил глава украинской делегации, Давид Арахамия.
Экономика, что с ней происходит
- Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, могут ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков, а также экспорта технологий в страну.
- Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что мировые цены на зерно снизились на 10% — до уровня, наблюдавшегося в апреле, после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты.
- Оман сможет нарастить добычу вдвое, до 100 тыс. баррелей, в ближайшие два-три года, сообщает госагентство, благодаря открытию нового месторождения.
- Для России потери от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить $22 млрд в год, Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно, сообщил Вячеслав Володин.
- Страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком и ростом инфляции из-за введенного ЕС нефтяного эмбарго против РФ. Об этом сказал глава европейского аналитического центра Брейгеля Гунтрам Вольф.
- Крупнейших мировых трейдеров, работавших с российской нефтью, сменили компании, неизвестные даже специалистам нефтяного рынка.
- Промсвязьбанк в ЛНР начнет выдачу карт «Мир» и обеспечит перевод денежных средств из республики в РФ.
- Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС в настоящий момент не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России.
- Национальный расчетный депозитарий, через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза.
- Украина заблокировала банковские счета жителей Херсонской области, заявил Кирилл Стремоусов, замглавы администрации региона.
- Руководитель блока IТ российской генерирующей компании Интер РАО Дмитрий Алтухов заявил, что России необходим альтернатива системы для управления работы компаний от Microsoft. Для этого нужна консолидация крупных игроков рынка и поддержка государства.
- Белорусские власти решили предоставить возможность ввозить оригинальную продукцию не только правообладателям или дистрибуторам, но и любым импортерам.
Политика: встречи и обсуждения
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан. Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран. Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны.
Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось. Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее, написал он в своем Telegram-канале.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Украину разменной монетой и заявил, что страны Запада запретили ей участвовать в переговорах с Россией.
Реакция: люди, сообщества
- Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил сомнение в ведущей роли Запада в мире и отметил, что Европе недостаточно больше политического единства. В статье в принадлежащей холдингу Берлускони газете il Giornale политик написал, что именно кризис на Украине подталкивает к переоценке ролей и анализу ошибок, одна из которых — «неспособность Запада из-за отсутствия авторитетных лидеров в последние годы предложить политические и экономические модели, сравнимые с „шелковым путем“ Китая».
- Создатель «Яндекса» Аркадий Волож покидает компанию, после того как попал под санкции Евросоюза.
Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде, — сказал он.
Информация, которую вы могли пропустить
- Минюст РФ в конце недели пополнил списки иностранных агентов. В реестр СМИ-иноагентов включены еще шесть человек, в том числе журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин. В реестр физлиц-иноагентов попал бизнесмен Евгений Чичваркин.
- Роман Абрамович и его партнеры по «Евразу» продают британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов, рассказали собеседники Financial Times. Экс-владельцы смогут вернуть до трети изначально вложенных средств в Truphone в случае, если бизнес будет «хорошо работать» и его стоимость вырастет. Если господин Абрамович будет находиться под санкциями, то он не получит этих денег. В 2020 году стоимость Truphone оценивалась в £410 млн. По данным FT, господин Абрамович вместе с бизнес-партнерами вложил в него больше £300 млн.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 61,97₽
- EUR 65,9₽
Отличного дня! Вот что произошло 3 июня: 100 дней операции, гуманитарная помощь для 15,7 миллионов и дурные предчувствия Илона Маска.