Украина просит подводные лодки, Володин подсчитывает потери от эмбарго, а Волож покидает Яндекс. Что еще произошло 4 июня

Главное за 4 июня Минобороны РФ , брифинг 4 июня — ВКС нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. Также, в районе Дачное Одесской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожены два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации потери ВСУ составили: более 400 бойцов, 20 танков и бронемашин, четыре установки «Град», девять артиллерийских орудий;

— Средствами ПВО в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 17 беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппарата, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов. Минобороны РФ сообщает , что украинские войска , понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк отступают в направлении Лисичанска. Украинским военным приказано заминировать на заводе «Азот» емкости более чем со 100 т селитры и азотной кислоты. По данным Минобороны , Киев рассчитывает , что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке создаст зону химического заражения и задержит наступление российских войск.

что украинские войска понеся в ходе боев за Северодонецк в направлении Лисичанска. Украинским военным приказано заминировать на заводе «Азот» емкости более чем со 100 т селитры и азотной кислоты. По данным Минобороны Киев рассчитывает что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке создаст зону химического заражения и задержит наступление российских войск. ВСУ во время отступления подожгло скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске очередью зажигательных боеприпасов.

Всех Святых Земли Русской в Святогорске очередью зажигательных боеприпасов. Произошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной: 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области , сообщили репортеры «Первого канала».

погибших военнослужащих между Россией и Украиной: 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области сообщили репортеры «Первого канала». Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных контролируют 226 населенных пунктов , идут бои за Святогорск , сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Экономика , что с ней происходит

Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России , заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам , могут ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков , а также экспорта технологий в страну.

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Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил , что ЕС в настоящий момент не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России.

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Белорусские власти решили предоставить возможность ввозить оригинальную продукцию не только правообладателям или дистрибуторам , но и любым импортерам.

Политика: встречи и обсуждения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан. Принимая новые санкционные меры , западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран. Вашингтон делает все , чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны.

Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось. Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее, написал он в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Украину разменной монетой и заявил , что страны Запада запретили ей участвовать в переговорах с Россией.

Реакция: люди , сообщества

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил сомнение в ведущей роли Запада в мире и отметил , что Европе недостаточно больше политического единства. В статье в принадлежащей холдингу Берлускони газете il Giornale политик написал , что именно кризис на Украине подталкивает к переоценке ролей и анализу ошибок , одна из которых — «неспособность Запада из-за отсутствия авторитетных лидеров в последние годы предложить политические и экономические модели , сравнимые с „шелковым путем“ Китая».

выразил сомнение в ведущей роли Запада в мире и отметил что Европе недостаточно больше политического единства. В статье в принадлежащей холдингу Берлускони газете il Giornale политик написал что именно кризис на Украине подталкивает к переоценке ролей и анализу ошибок одна из которых — «неспособность Запада из-за отсутствия авторитетных лидеров в последние годы предложить политические и экономические модели сравнимые с „шелковым путем“ Китая». Создатель «Яндекса» Аркадий Волож покидает компанию , после того как попал под санкции Евросоюза.

Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде, — сказал он.

Информация , которую вы могли пропустить

Минюст РФ в конце недели пополнил списки иностранных агентов. В реестр СМИ-иноагентов включены еще шесть человек , в том числе журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин. В реестр физлиц-иноагентов попал бизнесмен Евгений Чичваркин.

Роман Абрамович и его партнеры по «Евразу» продают британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов , рассказали собеседники Financial Times. Экс-владельцы смогут вернуть до трети изначально вложенных средств в Truphone в случае , если бизнес будет «хорошо работать» и его стоимость вырастет. Если господин Абрамович будет находиться под санкциями , то он не получит этих денег. В 2020 году стоимость Truphone оценивалась в £410 млн. По данным FT , господин Абрамович вместе с бизнес-партнерами вложил в него больше £300 млн.

Финансы

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Отличного дня! Вот что произошло 3 июня: 100 дней операции, гуманитарная помощь для 15,7 миллионов и дурные предчувствия Илона Маска.