100 дней операции, гуманитарная помощь для 15,7 миллионов и дурные предчувствия Илона Маска. Что еще произошло 3 июня

Что произошло 3 июня в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 3 июня Минобороны РФ , брифинг 3 июня: — За сутки ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; — Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 360 бойцов и 49 единиц военной техники, в том числе радиолокационная станция. Также уничтожены 13 танков и БМП, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения; — Средствами ПВО за сутки уничтожены три беспилотника. Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган»; — Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов. Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о боях за Святогорск и установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово .

и установлении контроля над населенными пунктами . Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авада выпустил доклад , в котором говорится , что за три месяца вооруженного конфликта на Украине около 14 млн ее жителей были вынуждены покинуть свои дома. В основном это женщины и дети. Еще 15,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи , и их число растет.

в котором говорится что за три месяца вооруженного конфликта на Украине около В основном это женщины и дети. Еще нуждаются в гуманитарной помощи и их число растет. США отправляют на Украину четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации в Афганистане. В этой связи российское посольство сделало официальное представление Госдепу. Никакого внятного ответа Москва не получила , заявила Мария Захарова.

которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации в Афганистане. В этой связи российское посольство сделало официальное представление Госдепу. Никакого внятного ответа Москва не получила заявила Мария Захарова. Если украинская сторона начнет разминировать свои порты для вывоза зерна , Россия не будет пытаться воспользоваться ситуацией и атаковать с моря , заявил Владимир Путин.

для вывоза зерна Россия не будет пытаться воспользоваться ситуацией и атаковать с моря заявил Владимир Путин. В Берлине исключают какие-либо скидки для вступления в ЕС Украины , заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Также она отметила , что быстро присоединиться к Евросоюзу у Киева не получится.

заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Также она отметила что быстро присоединиться к Евросоюзу у Киева не получится. Москва и Луганск стали городами-побратимами.

Экономика , что с ней происходит

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России , он предполагают:

— Отказ от импорта нефти из РФ в течение 6 месяцев и отказ от импорта нефтепродуктов — в течение 8 месяцев. Страны Евросоюза поэтапно откажутся от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти;

— Отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка реконструкции и развития;

— Запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для РФ, ограничивает предоставление облачных сервисов;

— Запрет на вещание на территории ЕС телеканалов «Россия-РТР"/"Planeta RTR», «Россия-24» и «ТВ-Центр — Международный».

Владимир Путин назвал блефом заявления , что Россия не дает вывозить украинское зерно. Самым простым способом вывоза украинского зерна он назвал транспортировку через территорию Белоруссии. «Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — отметил он. По словам Путина , Москва также готова обеспечить вывоз зерна через порты , которые после начала боевых действий оказались под контролем российских военных.

Стоимость нефти марки Brent превысила $121 в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Она торгуется на этом уровне впервые с 24 марта.

в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Она торгуется на этом уровне впервые с 24 марта. Казахская нефтегазовая компания сменила название марки нефти , поставляемой на экспорт через российские морские порты , для «отделения» ее от нефти российского производства. Теперь она называется KEBCO , сообщает Reuters .

марки нефти поставляемой на экспорт через российские морские порты для «отделения» ее от нефти российского производства. Теперь она называется KEBCO сообщает Reuters . Германия сократила экспорт в Россию в апреле на 10% — до €0,8 млрд , импорт упал на 16,4% — до €3,7 млрд , сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ.

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авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» на 17 млрд руб. за счет средств Фонда национального благосостояния. Как пояснили в кабмине это решение является частью мер по поддержке перевозчиков в условиях внешних санкций. Магазины , продающие Lego в России, начали закрываться из-за недостатка товара.

Политика: встречи и обсуждения

Военная операция на Украине будет продолжаться до тех пор , пока ее цели не будут достигнуты , каких-либо временных рамок нет. Так Дмитрий Песков ответил на просьбу подвести промежуточные итоги боевых действий , которые Россия ведет на протяжении уже 100 дней. «Операция имеет своей основной , главной целью защиту людей в Донецкой народной республике , в Луганской народной республике. В плане обеспечения защиты принимаются меры , достигнуты определенные результаты», — сказал он.

пока ее цели не будут достигнуты каких-либо временных рамок нет. Так ответил на просьбу подвести промежуточные итоги боевых действий которые Россия ведет на протяжении уже 100 дней. «Операция имеет своей основной главной целью защиту людей в Донецкой народной республике в Луганской народной республике. В плане обеспечения защиты принимаются меры достигнуты определенные результаты», — сказал он. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что важной задачей является устранение последствий боевых действий в Луганске и подготовка города к зиме. «Наметили планы по восстановлению нормальной мирной жизни. В Луганске уже находятся порядка полутора тысяч специалистов разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники. Приступили к восстановлению школ , домов , коммунального хозяйства», — сообщил он.

В последние недели американские чиновники встречаются с коллегами из Великобритании и Евросоюза для обсуждения возможных путей прекращения огня и урегулирования ситуации на Украине , пишет CNN со ссылкой на несколько информированных источников.

Среди прочего, представители западных стран обсудили план по решению конфликта, предложенный властями Италии в конце мая. Представители Украины не принимают прямого участия в дискуссии, несмотря на заявления западных лидеров «ничего об Украине без Украины».

Среди властей западных стран растет обеспокоенность, что конфликт может затянуться на годы, если Москва и Киев не придут к соглашению, сообщили источники CNN. Два чиновника НАТО сказали, что в альянсе не видят большого желания вести переговоры со стороны Украины.

Реакция: люди , сообщества

Р екторы российских вузов единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода , больший акцент будет сделан на специалитет , сообщил президент Российского союза ректоров Садовничий.

единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода больший акцент будет сделан на специалитет сообщил президент Российского союза ректоров Садовничий. Из названия Одесского областного русского драматического театра официально исключили слово «русский». Одесский русский драматический театр был основан в 1874 году , свое современное название он получил в 1926 году.

Илон Маск во внутреннем письме менеджерам Tesla , озаглавленном «Остановить наем по всему миру», написал , что у него «ужасные предчувствия по поводу экономики». Также в письме говорится , что компании придется сократить 10% работников. О письме сообщило Reuters.

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