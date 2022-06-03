Приток наемников иссякает, Пеле пишет Путину, а Роскомнадзор блокирует VPN. Что еще произошло 2 июня

Что произошло 2 июня в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 2 июня Минобороны РФ, брифинг 2 июня — ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова; — Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива. Потери ВСУ: до 240 бойцов и 39 единиц военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей; — Истребительной авиацией сбит самолет Су-25. Средствами ПВО за сутки уничтожено 7 беспилотников; — Ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета. Минобороны РФ отмечает , что с начала мая иссяк приток на Украину иностранных наемников . Их общая численность сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки.

что с начала мая иссяк приток на Украину . Их общая численность сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в настоящее время Россия занимает около 20% территории Украины , а линия фронта составляет более 1000 км .

что в настоящее время Россия занимает около , а линия фронта составляет более . Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. В последний момент из списка персональных санкций шестого пакета вычеркнули патриарха Московского и Всея Руси Кирилла , о чем просила Венгрия.

санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. В последний момент из списка персональных санкций шестого пакета вычеркнули патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о чем просила Венгрия. С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 4149 мирных жителя, 4945 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 1 июня. В числе погибших — 267 детей.

Экономика , что с ней происходит

Индекс цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда и продолжит расти , заявил в интервью РИА Новости директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков.

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Нацбанк Украины повысил ключевую ставку с 10 до 25%, сообщили в пресс-службе.

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В четверг на заседании правительства был одобрен пакет законопроектов об очередных мерах для адаптации экономики к санкциям — большая часть инициатив в тот же день внесена в Госдуму.

Политика: встречи и обсуждения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил , что США «разграбили» Украину вместо того , чтобы развивать ее. По словам депутата , Вашингтону не нужна независимая Украина — Белый дом хочет сделать из нее свою колонию.

Переговоры с Украиной возможны только с учетом российских условий , уговаривать Киев Москва не будет , заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет, — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Украине не повлияют на цели военной операции на Украине.

— Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции, — в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, — но просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие, — сказал Песков.

Глава Интерпола Юрген Шток заявил, что существенная часть оружия, которое поставляется на Украину, в дальнейшем может попасть в руки преступников.

Реакция: люди , сообщества

Бразильский футболист Пеле обратился к Владимиру Путину c открытым письмом. «Когда мы встретились и обменялись широкой улыбкой , сопровождаемой долгим рукопожатием , было невозможно представить , что однажды мы можем быть так разделены , как сегодня <…> Сила остановить этот конфликт — в ваших руках. Тех самых , которые я пожимал в Москве , при нашей последней встрече в 2017 году».

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично прокомментировала военные действия на Украине. «Выражаю свою солидарность с Украиной», — передает Reuters ее слова. Она подчеркнула , что поддерживает усилия немецкого правительства для завершения конфликта , однако не собирается консультировать членов кабмина или давать рекомендации. Госпожа Меркель добавила , что западным лидерам необходимо продолжать диалог с Владимиром Путиным , несмотря на выбранный российским руководством внешнеполитический курс.

впервые публично прокомментировала военные действия на Украине. «Выражаю свою солидарность с Украиной», — передает Reuters ее слова. Она подчеркнула что поддерживает усилия немецкого правительства для завершения конфликта однако не собирается консультировать членов кабмина или давать рекомендации. Госпожа Меркель добавила что западным лидерам необходимо продолжать диалог с Владимиром Путиным несмотря на выбранный российским руководством внешнеполитический курс. Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени шахматиста Сергея Карякина. В феврале Карякин написал открытое письмо Владимиру Путину в поддержку военной операции на Украине. Как следует из указа , Сергея Карякина наградили за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 61,58₽

EUR 64,91₽

Отличной пятницы и хорошего настроения! Загляните, что произошло 1 июня: ежедневные потери ВСУ, новые побратимы, чиновники в VK.