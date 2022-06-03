Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton

«Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <…> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — отметили в Роскомнадзоре.
Еще 1 июня российские пользователи заметили проблемы с подключением к Proton VPN и NordVPN.
Разработчики заявляли, что попытаются обойти блокировку.
Ранее РКН уже заблокировал работу ExpressVPN, Nord, Hola!, IPVanish, KeepSolid, Speedify, Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.