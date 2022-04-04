4 апреля
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Жизнь

Названы приложения, в которые опасно заходить с включенным VPN

Есть приложения, которые лучше не запускать с включенным VPN, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Лучше отключить VPN, когда нужно зайти в электронную почту, особенно если там много рабочей и личной переписки. В письмах могут быть логины и пароли от сайтов, данные о местоположении или платежные данные.

Отказаться от VPN также следует при входе в онлайн-банк как в мобильном приложении, так и в версии для браузеров, отметил Самойленко.

Злоумышленники через VPN смогут перевести жертву на поддельный сайт, куда клиент введет реальные логин и пароль, а затем лишить человека денег.

Эксперт также посоветовал отказаться от использования VPN для социальных сетей, где есть много личных сведений, при вызове такси, заказе продуктов либо других товаров.

Virtual Private Network, или VPN, — это сервис, который повышает безопасность интернета и шифрует данные о том, что вы делали онлайн.

Кроме того, через VPN можно получить доступ к контенту и соцсетям, которые заблокированы в стране.

Использование таких сервисов в России не запрещено.

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