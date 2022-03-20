Об опасности онлайн-платежей через VPN предупредили россиян

В компании по кибербезопасности Angara Security предупредили, что при оплате через непроверенный VPN на сайте с протоколом HTTP платежные сведения могут быть получены провайдером VPN, сообщает РИА «Новости» .

«Если при оплате на таком сайте, у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN», — пояснили в компании.

Так уточнили, что могут быть перехвачены также логины, пароли и реквизиты банковских карт, указывает Газета.Ru.

По данным специалистов, если используется расширение протокола — HTTPS — такой, возможности, как правило, нет, так как оно применяется для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.

Ранее россиянам назвали опасности VPN, о которых они не знали. Также altapress.ru рассказал, что такое VPN-сервисы, для чего они нужны и можно ли пользоваться ими в России.