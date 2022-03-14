Что такое VPN-сервисы, для чего они нужны и можно ли пользоваться ими в России

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Что такое VPN и для чего он нужен?

Virtual Private Network, или VPN, — это сервис, который повышает безопасность интернета и шифрует данные о том, что вы делали онлайн.

Кроме того, через VPN можно получить доступ к контенту и соцсетям, которые заблокированы в стране.