Что такое VPN-сервисы, для чего они нужны и можно ли пользоваться ими в России

Virtual Private Network, или VPN, — это сервис, который повышает безопасность интернета и шифрует данные о том, что вы делали онлайн.
Кроме того, через VPN можно получить доступ к контенту и соцсетям, которые заблокированы в стране.
Напрямую пользователь VPN к заблокированным сайтам не подключается и переходит на них по удаленным серверам. Так шифруется трафик.
VPN, как и любой сервис, нельзя использовать для продажи чужой авторской собственности, распространения вирусов и других преступлений. Это противозаконно.
При этом Virtual Private Network могут применять организациях, чтобы обезопасить корпоративную информацию, пользователи сети — чтобы сохранить анонимность.
Да. Многие VPN-приложения небезопасны и подменяют местоположение, не шифруя трафик. Они подключают пользователей к иностранным серверам, а это риск для конфиденциальности.
Потенциально опасными могут быть бесплатные сервисы VPN — они не всегда справляются с хранением пользовательской информации.
Бесплатные VPN, как правило, выпускают бедные компании, у которых нет возможности улучшать информационную безопасность, рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Утечки данных пользователей, по его словам, происходят «как минимум раз в квартал».
Более того, содержать VPN-сервис достаточно затратно, поэтому компании, предлагающие это бесплатно, могут пытаться заработать за счет продажи обезличенной статистики и конфиденциальных данных.
VPN запрещен в:
- Китае,
- Ираке,
- ОАЭ,
- Турции,
- Беларуси,
- Омане,
- Иране,
- КНДР,
- Туркменистане,
- Мьянме.
В декабре, пишет Forbes, Роскомнадзор решил ограничить работу нескольких VPN-сервисов в России.
«Информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации», — подчеркнули тогда в Роскомнадзоре.
Также ведомство ограничило использование двух VPN. Запреты не затронули российские компании, использующие эти VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В «белые списки» Роскомнадзор включил 130 российских компаний.