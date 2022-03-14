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Что такое VPN-сервисы, для чего они нужны и можно ли пользоваться ими в России

Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook, поэтому некоторые россияне скачивают VPN. Что это такое и как работают «шифрующие» сервисы — в нашем разборе.

Семья. Мобильный телефон.
Семья. Мобильный телефон.
СС0.
1
Что такое VPN и для чего он нужен?

Virtual Private Network, или VPN, — это сервис, который повышает безопасность интернета и шифрует данные о том, что вы делали онлайн.

Кроме того, через VPN можно получить доступ к контенту и соцсетям, которые заблокированы в стране.

2
Получается, VPN не подключается к сайтам напрямую?

Напрямую пользователь VPN к заблокированным сайтам не подключается и переходит на них по удаленным серверам. Так шифруется трафик.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0
3
Кто и зачем использует VPN?

VPN, как и любой сервис, нельзя использовать для продажи чужой авторской собственности, распространения вирусов и других преступлений. Это противозаконно.

При этом Virtual Private Network могут применять организациях, чтобы обезопасить корпоративную информацию, пользователи сети — чтобы сохранить анонимность.

4
А есть небезопасные VPN?

Да. Многие VPN-приложения небезопасны и подменяют местоположение, не шифруя трафик. Они подключают пользователей к иностранным серверам, а это риск для конфиденциальности.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

Потенциально опасными могут быть бесплатные сервисы VPN — они не всегда справляются с хранением пользовательской информации.

Бесплатные VPN, как правило, выпускают бедные компании, у которых нет возможности улучшать информационную безопасность, рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Утечки данных пользователей, по его словам, происходят «как минимум раз в квартал».

Более того, содержать VPN-сервис достаточно затратно, поэтому компании, предлагающие это бесплатно, могут пытаться заработать за счет продажи обезличенной статистики и конфиденциальных данных.

5
В каких странах VPN запрещен?

VPN запрещен в:

  • Китае,
  • Ираке,
  • ОАЭ,
  • Турции,
  • Беларуси,
  • Омане,
  • Иране,
  • КНДР,
  • Туркменистане,
  • Мьянме.
6
В России можно использовать VPN?

В декабре, пишет Forbes, Роскомнадзор решил ограничить работу нескольких VPN-сервисов в России.

«Информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации», — подчеркнули тогда в Роскомнадзоре.

Телефон.
Телефон.
СС0

Также ведомство ограничило использование двух VPN. Запреты не затронули российские компании, использующие эти VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В «белые списки» Роскомнадзор включил 130 российских компаний.

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