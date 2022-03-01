Жителям Алтая объяснили, чем отличается правдивая информация от фейковой

В управлении отметили, что сейчас в интернете продвигается дезинформация, например, о бомбардировках жилых кварталов российскими военными или крахе экономики.
«В ответ на это на сайте управления был создан раздел для опровержения ложной информации, которая в ближайшее время с удвоенной силой будет появляться в социальных сетях. Чтобы обезопасить себя, заходите и проверяйте, чему можно верить, а чему — нет. Не ведитесь на панику, фейки, непроверенные слухи», — говорится в сообщении.
На сайте ведомства опубликовали примеры фейков и правды
Правда! В Польше приземлился самолет с американскими видеоблогерами.
«Запад всерьез нацелился на разгром России на информационном фронте. Источники в украинских СМИ сообщают, что сегодня вечером в Польше приземлился самолет из США, полный представителей основных американских медийных компаний. Вскоре они отправятся, как минимум, во Львов, ждите нового уровня контента. Можно сказать, что „зверства“ российских войск, в которые так хотят поверить на Западе, выходят на голливудский уровень», — разъяснили в управлении.
Фейк! Российские ракеты якобы атакуют центр Харькова.
«Это украинская ракета, выпущенная из РСЗО „Смерч“. Вооруженные силы России вошли в город и продвигаются к центру, сопротивление ВСУ практически подавлено, поэтому смысла в таком ударе немного. Кроме того, российское Минобороны неоднократно заявляло, что удары осуществляются только по объектам военной инфраструктуры, а административные здания к ним не относятся. Еще одно подтверждение в пользу этой версии: ракета прилетела с Северо-запада — в той стороне нет подразделений российских войск и там не может быть российских РСЗО. Еще один немаловажный факт: вчера в соцсетях появилась информация о том, что в 10 утра на площади Харькова, которая попала на видео, должна была состояться встреча националистического батальона „Азов“. Однако националисты туда не пришли. Вместо этого состоялся ракетный удар. Возможно, речь идет о циничной провокации», — подчеркнули в ведомстве.
Правда! Чем опасно отключение системы передачи финансовых сообщений и инфраструктуры SWIFT?
«Затруднением в расчетах с иностранными контрагентами, рисками срыва зарубежных операции в долларах США и евро в адрес финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза (ЕС), Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Она может заменить SWIFT внутри страны, к ней также могут присоединяться участники из-за границы», — успокоили в управлении.