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Жизнь

Томенко призвал своих подписчиков в Instagram перебраться в российские соцсети

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Instagram предложил всем желающим поддерживать с ним связь подписаться на его страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

«Чтобы нам с вами продолжать держать связь прошу подписаться на мои личные страницы во ВКонтакте и Одноклассниках. На фоне всех событий, в том числе весьма возмутительных действий со стороны некоторых зарубежных соцсетей, российские социальные сети — более надежный канал связи», — написал глава региона.

Он имел в виду решение американской компании Meta разрешить призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных.

Роскомнадзор уже потребовал от Meta прокомментировать информацию об изменениях правил модерации.

Генеральная прокуратура направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и о запрете ее деятельности на территории России и попросило Роскомнадзор заблокировать Instagram. Сама Генпрокуратура уже удалилась из соцсети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании.

Если суд признает Meta экстремистской организацией, россиянам лучше удалить аккаунты в Facebook и Instagram, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

WhatsApp не будет затронут мерами против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации, сообщил источник агентства.

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