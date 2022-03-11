Томенко призвал своих подписчиков в Instagram перебраться в российские соцсети

«Чтобы нам с вами продолжать держать связь прошу подписаться на мои личные страницы во ВКонтакте и Одноклассниках. На фоне всех событий, в том числе весьма возмутительных действий со стороны некоторых зарубежных соцсетей, российские социальные сети — более надежный канал связи», — написал глава региона.
Он имел в виду решение американской компании Meta разрешить призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных.
Роскомнадзор уже потребовал от Meta прокомментировать информацию об изменениях правил модерации.
Генеральная прокуратура направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и о запрете ее деятельности на территории России и попросило Роскомнадзор заблокировать Instagram. Сама Генпрокуратура уже удалилась из соцсети.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании.
Если суд признает Meta экстремистской организацией, россиянам лучше удалить аккаунты в Facebook и Instagram, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
WhatsApp не будет затронут мерами против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации, сообщил источник агентства.