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Жизнь

Facebook и Instagram разрешили посты о насилии к российским военным

Американская компании Meta разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных.

Социальные сети. Facebook.
Социальные сети. Facebook.
CC0

«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например „смерть российским захватчикам“. Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», — цитирует ТАСС представителя Meta Энди Стоуна.

«Временные изменения» в политике публикации материалов вводятся для пользователей соцсетей в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Украина, сообщило 11 марта агентство «Reuters».

Напомним, что ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook.

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