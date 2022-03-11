Facebook и Instagram разрешили посты о насилии к российским военным

«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например „смерть российским захватчикам“. Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», — цитирует ТАСС представителя Meta Энди Стоуна.
«Временные изменения» в политике публикации материалов вводятся для пользователей соцсетей в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Украина, сообщило 11 марта агентство «Reuters».
Напомним, что ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook.