Facebook и Twitter заблокировали в России в ответ на дискриминацию

Приняты ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ, заявил ночью 5 марта Роскомнадзор. Речь идет о блокировке доступа к Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.).

Ведомство утверждает, что с октября 2020 года зафиксировало 26 случаев «дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook».

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — перечисляет РКН.

Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Кроме того, согласно универсальному сервису Роскомнадзора по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ и к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля, отметил «Интерфакс».