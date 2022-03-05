5 марта -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Facebook и Twitter заблокировали в России в ответ на дискриминацию

Приняты ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ, заявил ночью 5 марта Роскомнадзор. Речь идет о блокировке доступа к Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.).

Приложения. Instagram. Facebook.
Приложения. Instagram. Facebook.
СС0

Ведомство утверждает, что с октября 2020 года зафиксировало 26 случаев «дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook».

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — перечисляет РКН.

Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Кроме того, согласно универсальному сервису Роскомнадзора по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ и к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля, отметил «Интерфакс».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость