Уничтожение наемников на Украине, Кадыров под Киевом, яйца в поддержку России. Что еще произошло 13 марта

Главное за 13 марта
- ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам армии Украины в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский, где подготавливали иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий и хранили поставленное зарубежными странами вооружение и военную технику. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. В Минобороны заявили, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено. Журналист The New York Times Дэвид Филиппс подтвердил нахождение американских боевиков на Яворовском полигоне в момент удара.
- Вооруженные Силы РФ установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск ЛНР установила контроль над городом Попасная.
- За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожили 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в Twitter, что переговоры с Россией продолжаются в режиме «нон-стоп». По его словам, рабочие группы работают постоянно, а в понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов. О «существенном прогрессе» заявил и другой участник переговоров депутат Леонид Слуцкий. «По моим ожиданиям, прогресс может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», сообщает РИА Новости.
- Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Тяжелейшая ситуация сложилась в Мариуполе», который не могут покинуть «сотни тысяч людей», заявил он. Мизинцев также заявил, что украинская сторона удерживает в качестве «живого щита» более 6,9 тыс. граждан из 16 стран, а также экипажи более 50 иностранных судов.
- Казахстан направит Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящую из более 28 тонн лекарственных средств, 14 и 15 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики. Пресс-служба правительства Казахстана 9 марта сообщала, что Кабмин принял решение передать Украине гуманитарную помощь из 25 наименований медицинских препаратов на сумму свыше 2,2 млн долларов.
Спецоперация и все, что с ней связано
- Народная милиция ЛНР заявила, что в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства и выявить всех причастных для привлечения к ответственности.
«Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — сообщил представитель народной милиции.
- В Ирпене Киевской области, на территории подконтрольной ВСУ, погиб 51-летний иностранный журналист Брент Рено — кинорежиссер, лауреат кинопремий. Он снимал сюжеты из горячих точек мира, освещал конфликты в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис беженцев в Центральной Америке.
- Российские войска уничтожили главаря белорусских неонацистов в бою в Киевской области.
- СМИ сообщили о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров приехал к своим бойцам спецназа — в лагерь, расположенный в 7 километрах от Киева.
Экономика: что с ней происходит
- Новый пакет санкций против РФ вступил в силу в воскресенье 13 марта. Меры затронут импорт железа и стали из России, экспорт предметов роскоши, запрет любых инвестиций в нефтяную сферу и расширение санкционного списка бизнесменов.
- Некоторые предметы роскоши, которые с 16 марта перестанут поставлять в Россию. Всего 570 позиций: алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры, саквояжи, чемоданы, дамские сумки, одежда, обувь и другие предметы (перчатки, купальники, галстуки и т.д.), если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу, драгоценные камни и ювелирные изделия, судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили, концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
- Из-за проблем с поставками в Россию новых автомобилей и запчастей сильно может вырасти число угонов. Эксперты утверждают, что это повлечет серьезное повышение стоимости КАСКО.
- Бермудские авиавласти приостановили действие сертификатов летной годности 725 самолетов, которые летают в авиакомпаниях России. На Бермудах считают, что из-за запрета на поставку запчастей в Россию нельзя уверенно говорить, что «самолеты пригодны для полетов». Однако решение авиавластей Бермудских островов приостановить действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний не привело к прекращению полетов. На 24 февраля у авиакомпаний было более 750 «бермудских» самолетов, сообщает «Коммерсант». На 24 февраля у авиакомпаний было более 750 «бермудских» самолетов.
- Платежная система PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта. Компания попросила граждан России вывести оставшиеся на счетах средства.
- Магазины Vans приостановят работу в России с 14 марта. Сотрудникам обещают платить минимальную зарплату, но без всяких бонусов.
- Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что максимальный потенциал снижения розничной стоимости бензина в стране — 3−4 рубля за литр.
Что в России предпринимают для стабильности
- Центробанк принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Таким образом, торги на рынке акций Мосбиржи не будут поводиться третью неделю подряд, начиная с 28 февраля.
- Глава Минфина РФ Силуанов заявил: страны Запада заморозили примерно половину, или около $300 млрд, золотовалютных резервов России. Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. По его словам, в такой ситуации это «абсолютно справедливо».
- Вячеслав Володин заявил, что продовольственная безопасность в России обеспечена. «Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам, — написал спикер Госдумы у себя в Telegram-канале. Он сказал, что бизнесу нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, искать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли».
- Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ планирует выделить более 200 млрд руб. на ипотечные программы с господдержкой.
- Минпромторг РФ сообщил о запуске «Биржи импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности.
Реакция политиков
- Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. По его мнению, это может произойти, потому что «некому поговорить» с президентом России Владимиром Путиным.
- Президент Сербии Александар Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО.
- В Белом доме заявили, что Китай настигнут «последствия», если попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций.
Реакция: люди, сообщества
- Ассоциация британских оркестров отказалась бойкотировать российских композиторов. По ее мнению, политические заявления и требования не должны распространяться на искусство. В интервью изданию The Telegraph исполнительный директор организации Марк Пембертон заявил, что российская культура находит отклик и тесно вплетена в «исторический канон западной классической музыки».
- Бенедикт Камбербэтч заявил, что намерен разместить у себя беженцев с Украины, передает телеканал Sky News. Камбэрбэтч объявил о своих планах во время беседы с журналистами телеканала на красной ковровой дорожке перед вручением премии BAFTA. Картина «Власть пса», в которой Кэмбербэтч сыграл главную роль, получила награду как лучший фильм.
- Бразильский писатель Пауло Коэльо написал в своем Twitter, что ситуация вокруг Украины используется для оправдания русофобии в мире.
- В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов полиция в воскресенье задерживала участников несогласованной акции против военой спецоперации на Украине.В Санкт-Петербурге у Гостиного двора были задержаны несколько журналистов, которые были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает РБК. В Москве на несанкционированной акции за нарушения задержаны 300 человек, сообщили в МВД. Кстати, как вы думаете, сколько нужно секунд, чтобы задержать человека на Красной площади? Ответ на видео.
- 270-килограммовый пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя к двери ресторана McDonald’s в Москве. «Завтра „Макдональдс“ уходит. Это предательство, потому что все свои деньги я отдавал им, честно. Завтра нас бросают и заставляют нас отказаться от нашего привычного образа жизни, от наших ценностей. И мы должны из-за них ломать свой привычный образ жизни. Я с этим крайне не согласен и возмущен. Мы в ответе за тех, кого приручили. Санкции направлены на простых людей, как я, которые просто живут в мире и порядке. Я должен поменять свой образ жизни, я должен ограничивать себя, а я не хочу это делать насильно. Это насилие над моим выбором. Я хочу, чтобы крупные компании отказались от своих санкций против обычных людей», — пояснил Лука свою позицию.
Информация, которую вы могли пропустить
- В киберпространстве развернулась нешуточная борьба. После объявления войны группировкой Anonymous со стороны России вышла группировка XakNet Team. На сегодняшний день хакерам удалось провести атаку на сайты президента Украины и минобороны, также взломали банк «Украинский капитал», четыре интернет-провайдера и 220 тыс. Wi-Fi-роутеров украинцев. В последней атаке на банк, XakNet Team опубликовала видео-обращение.
- В Telegram зарегистрировались более 40 млн новых пользователей из-за блокировки Роскомнадзором других социальных сетей.
- В США набирают популярность наклейки с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Наклейки можно увидеть на бензоколонках всюду, где появляются новые цены на бензин. В среднем прайс по сравнению с эрой экс-президента Дональда Трампа поднялся в три раза — до $4,35 за галлон (3,7 литра), а где-то до $7. При Трампе цены начинались от $1,22.
«Я сделал это», «А я помогала»: говорится на наклейках, где Джо и Камала указывают на новые цены.
- В Якутии птицефабрика выпустила серию «патриотических» яиц «#ZaРоссию». Лимитированные яйца в поддержку российской армии поступили в продажу.
Валюта и нефть
Официальный курс Банка России на 14 марта:
- USD 116,75₽
- EUR 128.95₽
Нефть марки Brent закрылась на уровне $112,42 за баррель, что на 44% выше с начала года. При этом накануне торговалась за $139,13 за баррель.
Цены фьючерсов на газ в Европе могут в ближайшее время превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров. Более того, страны ЕС, которые на 45% обеспечиваются российским газом, должны до октября, за 6 месяцев, успеть закачать 50 млрд кубометров газа, что является трудно реализуемой задачей.
На этом все, хорошего вам понедельника. И, кстати, загляните в произошедшее 12 марта: надежда на мир, санкции против Навки и «прощай, Instagram».