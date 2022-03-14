Уничтожение наемников на Украине, Кадыров под Киевом, яйца в поддержку России. Что еще произошло 13 марта

Что произошло 13 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru подробно рассказывает основные и не очень события.

Главное за 13 марта ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам армии Украины в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский , где подготавливали иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий и хранили поставленное зарубежными странами вооружение и военную технику. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. В Минобороны заявили , что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено. Журналист The New York Times Дэвид Филиппс подтвердил нахождение американских боевиков на Яворовском полигоне в момент удара. Удар ВС РФ по Яворовскому полигону на Украине. соцсети. Вооруженные Силы РФ установили полный контроль над населенными пунктами Павловка , Никольское , Благодатное , Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров . Группировка войск ЛНР установила контроль над городом Попасная.

Никольское Благодатное Водяновка и Владимировка. . Группировка войск ЛНР установила контроль над городом Попасная. За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожили 100 самолетов , 139 беспилотных летательных аппаратов , 1234 танка и других боевых бронированных машин , 122 реактивные системы залпового огня , 452 орудия полевой артиллерии и миномета , 1013 единиц специальной военной автомобильной техники. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в Twitter, что переговоры с Россией продолжаются в режиме «нон-стоп». По его словам , рабочие группы работают постоянно , а в понедельник , 14 марта , состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов. О «существенном прогрессе» заявил и другой участник переговоров депутат Леонид Слуцкий . «По моим ожиданиям , прогресс может перерасти в единую позицию обеих делегаций , в документы для подписания», сообщает РИА Новости.

По его словам рабочие группы работают постоянно а в понедельник 14 марта состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов. О «существенном прогрессе» заявил и другой участник переговоров депутат . «По моим ожиданиям прогресс может перерасти в единую позицию обеих делегаций в документы для подписания», сообщает РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться , заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Тяжелейшая ситуация сложилась в Мариуполе», который не могут покинуть «сотни тысяч людей», заявил он. Мизинцев также заявил , что украинская сторона удерживает в качестве «живого щита» более 6,9 тыс. граждан из 16 стран , а также экипажи более 50 иностранных судов.

, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Тяжелейшая ситуация сложилась в Мариуполе», который не могут покинуть «сотни тысяч людей», заявил он. Мизинцев также заявил что украинская сторона удерживает в качестве более 6,9 тыс. граждан из 16 стран а также экипажи более 50 иностранных судов. Казахстан направит Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящую из более 28 тонн лекарственных средств , 14 и 15 марта , сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики. Пресс-служба правительства Казахстана 9 марта сообщала , что Кабмин принял решение передать Украине гуманитарную помощь из 25 наименований медицинских препаратов на сумму свыше 2,2 млн долларов.

Спецоперация и все , что с ней связано

Народная милиция ЛНР заявила , что в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства и выявить всех причастных для привлечения к ответственности.

«Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — сообщил представитель народной милиции.

В Ирпене Киевской области , на территории подконтрольной ВСУ , погиб 51-летний иностранный журналист Брент Рено — кинорежиссер , лауреат кинопремий. Он снимал сюжеты из горячих точек мира , освещал конфликты в Ираке и Афганистане , землетрясение на Гаити , политические беспорядки в Египте и Ливии , борьбу за Мосул , экстремизм в Африке , насилие картелей в Мексике и кризис беженцев в Центральной Америке.

на территории подконтрольной ВСУ погиб 51-летний иностранный журналист — кинорежиссер лауреат кинопремий. Он снимал мира освещал конфликты в Ираке и Афганистане землетрясение на Гаити политические беспорядки в Египте и Ливии борьбу за Мосул экстремизм в Африке насилие картелей в Мексике и кризис беженцев в Центральной Америке. Российские войска уничтожили главаря белорусских неонацистов в бою в Киевской области.

в бою в Киевской области. СМИ сообщили о том , что глава Чечни Рамзан Кадыров приехал к своим бойцам спецназа — в лагерь , расположенный в 7 километрах от Киева.

Экономика: что с ней происходит

Новый пакет санкций против РФ вступил в силу в воскресенье 13 марта. Меры затронут импорт железа и стали из России , экспорт предметов роскоши , запрет любых инвестиций в нефтяную сферу и расширение санкционного списка бизнесменов.

против РФ вступил в силу в воскресенье 13 марта. Меры затронут импорт железа и стали из России экспорт предметов роскоши запрет любых инвестиций в нефтяную сферу и расширение санкционного списка бизнесменов. Некоторые предметы роскоши , которые с 16 марта перестанут поставлять в Россию. Всего 570 позиций : алкоголь , табачные изделия , косметика и парфюмерия , меховые шкурки , изделия из натурального меха , шелк , ковры , саквояжи , чемоданы , дамские сумки , одежда , обувь и другие предметы ( перчатки , купальники , галстуки и т.д.), если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу , драгоценные камни и ювелирные изделия , судовые двигатели , снегоходы , мотоциклы , некоторые легковые автомобили , включая электромобили , концертные рояли , наручные часы , предметы искусства , коллекционные предметы.

, которые с 16 марта перестанут поставлять в Россию. Всего : алкоголь табачные изделия косметика и парфюмерия меховые шкурки изделия из натурального меха шелк ковры саквояжи чемоданы дамские сумки одежда обувь и другие предметы перчатки купальники галстуки и т.д.), если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу драгоценные камни и ювелирные изделия судовые двигатели снегоходы мотоциклы некоторые легковые автомобили включая электромобили концертные рояли наручные часы предметы искусства коллекционные предметы. Из-за проблем с поставками в Россию новых автомобилей и запчастей сильно может вырасти число угонов. Эксперты утверждают , что это повлечет серьезное повышение стоимости КАСКО.

Самолет. СС0

Бермудские авиавласти приостановили действие сертификатов летной годности 725 самолетов , которые летают в авиакомпаниях России. На Бермудах считают , что из-за запрета на поставку запчастей в Россию нельзя уверенно говорить , что «самолеты пригодны для полетов». Однако решение авиавластей Бермудских островов приостановить действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний не привело к прекращению полетов. На 24 февраля у авиакомпаний было более 750 «бермудских» самолетов , сообщает «Коммерсант». На 24 февраля у авиакомпаний было более 750 «бермудских» самолетов.

725 самолетов которые летают в авиакомпаниях России. На Бермудах считают что из-за запрета на поставку запчастей в Россию нельзя уверенно говорить что «самолеты пригодны для полетов». Однако решение авиавластей Бермудских островов приостановить действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний не привело к прекращению полетов. На 24 февраля у авиакомпаний было более 750 , сообщает «Коммерсант». На 24 февраля у авиакомпаний было более 750 «бермудских» самолетов. Платежная система PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта. Компания попросила граждан России вывести оставшиеся на счетах средства.

заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта. Компания попросила граждан России вывести оставшиеся на счетах средства. Магазины Vans приостановят работу в России с 14 марта. Сотрудникам обещают платить минимальную зарплату , но без всяких бонусов.

приостановят работу в России с 14 марта. Сотрудникам обещают платить минимальную зарплату но без всяких бонусов. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил , что максимальный потенциал снижения розничной стоимости бензина в стране — 3−4 рубля за литр.

АЗС , бензин. CC0

Что в России предпринимают для стабильности

Центробанк принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка . Таким образом , торги на рынке акций Мосбиржи не будут поводиться третью неделю подряд , начиная с 28 февраля.

с 14 по 18 марта на Московской бирже . Таким образом торги на рынке акций Мосбиржи не будут поводиться третью неделю подряд начиная с 28 февраля. Глава Минфина РФ Силуанов заявил: страны Запада заморозили примерно половину , или около $300 млрд , золотовалютных резервов России. Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях , пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. По его словам , в такой ситуации это «абсолютно справедливо».

Вячеслав Володин. duma.gov.ru

Вячеслав Володин заявил , что продовольственная безопасность в России обеспечена. «Многие вспоминают 90-е , запасаясь продуктами питания , создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам, — написал спикер Госдумы у себя в Telegram-канале. Он сказал , что бизнесу нельзя наживаться на людях , необходимо пересмотреть подходы , искать решения , которые снимут проблемы , пусть и ценой личной прибыли».

«Многие вспоминают 90-е запасаясь продуктами питания создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам, — написал спикер Госдумы у себя в Telegram-канале. Он сказал что бизнесу нельзя наживаться на людях необходимо пересмотреть подходы искать решения которые снимут проблемы пусть и ценой личной прибыли». Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил , что правительство РФ планирует выделить более 200 млрд руб. на ипотечные программы с господдержкой.

что правительство РФ планирует выделить более 200 млрд руб. на ипотечные программы с господдержкой. Минпромторг РФ сообщил о запуске «Биржи импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности.

Реакция политиков

Дональд Трамп заявил , что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне . По его мнению , это может произойти , потому что «некому поговорить» с президентом России Владимиром Путиным.

заявил что ситуация вокруг Украины может привести к . По его мнению это может произойти потому что «некому поговорить» с президентом России Владимиром Путиным. Президент Сербии Александар Вучич : Сербия сохранит военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО .

: Сербия сохранит военный нейтралитет и не будет вступать в . В Белом доме заявили , что Китай настигнут «последствия», если попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций.

Пограничник на границе Китая и России , 10 декабря 2014. sfw. so

Реакция: люди , сообщества

Ассоциация британских оркестров отказалась бойкотировать российских композиторов . По ее мнению , политические заявления и требования не должны распространяться на искусство. В интервью изданию The Telegraph исполнительный директор организации Марк Пембертон заявил , что российская культура находит отклик и тесно вплетена в «исторический канон западной классической музыки».

отказалась бойкотировать . По ее мнению политические заявления и требования не должны распространяться на искусство. В интервью изданию The Telegraph исполнительный директор организации Марк Пембертон заявил что российская культура находит отклик и тесно вплетена в «исторический канон западной классической музыки». Бенедикт Камбербэтч заявил , что намерен разместить у себя беженцев с Украины , передает телеканал Sky News. Камбэрбэтч объявил о своих планах во время беседы с журналистами телеканала на красной ковровой дорожке перед вручением премии BAFTA. Картина «Власть пса», в которой Кэмбербэтч сыграл главную роль , получила награду как лучший фильм.

Шерлок. Кадр из сериала

Бразильский писатель Пауло Коэльо написал в своем Twitter, что ситуация вокруг Украины используется для оправдания русофобии в мире.

написал в своем Twitter, что ситуация вокруг Украины используется для оправдания в мире. В Москве , Санкт-Петербурге и ряде других городов полиция в воскресенье задерживала участников несогласованной акции против военой спецоперации на Украине.В Санкт-Петербурге у Гостиного двора были задержаны несколько журналистов , которые были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает РБК. В Москве на несанкционированной акции за нарушения задержаны 300 человек , сообщили в МВД. Кстати , как вы думаете , сколько нужно секунд, чтобы задержать человека на Красной площади? Ответ на видео.

270-килограммовый пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя к двери ресторана McDonald’s в Москве. «Завтра „Макдональдс“ уходит. Это предательство , потому что все свои деньги я отдавал им , честно. Завтра нас бросают и заставляют нас отказаться от нашего привычного образа жизни , от наших ценностей. И мы должны из-за них ломать свой привычный образ жизни. Я с этим крайне не согласен и возмущен. Мы в ответе за тех , кого приручили. Санкции направлены на простых людей , как я , которые просто живут в мире и порядке. Я должен поменять свой образ жизни , я должен ограничивать себя , а я не хочу это делать насильно. Это насилие над моим выбором. Я хочу , чтобы крупные компании отказались от своих санкций против обычных людей», — пояснил Лука свою позицию.

Информация , которую вы могли пропустить

В киберпространстве развернулась нешуточная борьба. После объявления войны группировкой Anonymous со стороны России вышла группировка XakNet Team. На сегодняшний день хакерам удалось провести атаку на сайты президента Украины и минобороны , также взломали банк «Украинский капитал», четыре интернет-провайдера и 220 тыс. Wi-Fi-роутеров украинцев. В последней атаке на банк , XakNet Team опубликовала видео-обращение.

В Telegram зарегистрировались более 40 млн новых пользователей из-за блокировки Роскомнадзором других социальных сетей.

зарегистрировались более 40 млн новых пользователей из-за блокировки Роскомнадзором других социальных сетей. В США набирают популярность наклейки с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Наклейки можно увидеть на бензоколонках всюду , где появляются новые цены на бензин. В среднем прайс по сравнению с эрой экс-президента Дональда Трампа поднялся в три раза — до $4,35 за галлон ( 3,7 литра), а где-то до $7. При Трампе цены начинались от $1,22.

«Я сделал это», «А я помогала»: говорится на наклейках, где Джо и Камала указывают на новые цены.

Наклейки с Джо Байденом и Камалой Харрис на АЗС в США. соцсети. Наклейки с Джо Байденом и Камалой Харрис на АЗС в США. соцсети. Наклейка с Дональдом Трампом , напоминающим про старые цены на бензин в США. соцсети.

В Якутии птицефабрика выпустила серию «патриотических» яиц «#ZaРоссию». Лимитированные яйца в поддержку российской армии поступили в продажу.

Лимитированные яйца в поддержку российской армии. Соцсети.

Валюта и нефть

Официальный курс Банка России на 14 марта:

USD 116,75₽

EUR 128.95₽

Нефть марки Brent закрылась на уровне $112,42 за баррель, что на 44% выше с начала года. При этом накануне торговалась за $139,13 за баррель.

Цены фьючерсов на газ в Европе могут в ближайшее время превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров. Более того, страны ЕС, которые на 45% обеспечиваются российским газом, должны до октября, за 6 месяцев, успеть закачать 50 млрд кубометров газа, что является трудно реализуемой задачей.

На этом все, хорошего вам понедельника. И, кстати, загляните в произошедшее 12 марта: надежда на мир, санкции против Навки и «прощай, Instagram».