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Жизнь

СМИ: Кадыров приехал в лагерь под Киевом и поставил задачу «забрать»

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Mash и ряд российских СМИ и пабликов.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Как отмечает Telegram-канал, накануне местные жители сняли большую колонну автомобилей под флагами РФ и Чеченской Республики.

Предположительно, Кадыров сейчас находится в 7 километрах от Киева.


Также появилось видео с главой Чечни, который напутствовал своих бойцов спецназа. Ему доложили о боях и наступлении на территории Украины.

«Задача — зачистить села, прилегающие территории. Как будет приказ, задача — забрать Киев», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что «бандеровцам, особенно чеченоговорящим шайтанам, пощады не видать». Речь идет об уроженцах республики, выступивших на стороне Украины.

На видео рядом с Кадыровым находится Даниил Мартынов — помощник главы Чечни по силовому блоку. Последние две недели он участвует в СВО на Украине.


Официального комментария от чеченских властей пока не было.

Ранее представители националистических украинских отрядов обращались к Кадырову с требованием приехать в зону СВО, если он не боится встретиться с ними.

Неделей ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина приказать взять Харьков и Киев.

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