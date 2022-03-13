СМИ: Кадыров приехал в лагерь под Киевом и поставил задачу «забрать»

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Mash и ряд российских СМИ и пабликов.

Как отмечает Telegram-канал, накануне местные жители сняли большую колонну автомобилей под флагами РФ и Чеченской Республики.

Предположительно, Кадыров сейчас находится в 7 километрах от Киева.



Также появилось видео с главой Чечни, который напутствовал своих бойцов спецназа. Ему доложили о боях и наступлении на территории Украины.

«Задача — зачистить села, прилегающие территории. Как будет приказ, задача — забрать Киев», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что «бандеровцам, особенно чеченоговорящим шайтанам, пощады не видать». Речь идет об уроженцах республики, выступивших на стороне Украины.

На видео рядом с Кадыровым находится Даниил Мартынов — помощник главы Чечни по силовому блоку. Последние две недели он участвует в СВО на Украине.



Официального комментария от чеченских властей пока не было.

Ранее представители националистических украинских отрядов обращались к Кадырову с требованием приехать в зону СВО, если он не боится встретиться с ними.

Неделей ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина приказать взять Харьков и Киев.