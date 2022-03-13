СМИ: Кадыров приехал в лагерь под Киевом и поставил задачу «забрать»

Как отмечает Telegram-канал, накануне местные жители сняли большую колонну автомобилей под флагами РФ и Чеченской Республики.
Предположительно, Кадыров сейчас находится в 7 километрах от Киева.
Также появилось видео с главой Чечни, который напутствовал своих бойцов спецназа. Ему доложили о боях и наступлении на территории Украины.
«Задача — зачистить села, прилегающие территории. Как будет приказ, задача — забрать Киев», — отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что «бандеровцам, особенно чеченоговорящим шайтанам, пощады не видать». Речь идет об уроженцах республики, выступивших на стороне Украины.
На видео рядом с Кадыровым находится Даниил Мартынов — помощник главы Чечни по силовому блоку. Последние две недели он участвует в СВО на Украине.
Официального комментария от чеченских властей пока не было.
Ранее представители националистических украинских отрядов обращались к Кадырову с требованием приехать в зону СВО, если он не боится встретиться с ними.
Неделей ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина приказать взять Харьков и Киев.