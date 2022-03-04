Кадыров попросил Путина приказать взять Харьков и Киев

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно … Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — обратился Кадыров к президенту.
Ситуацию на Украине глава Чечни назвал угрозой для всего государства.
Он подчеркнул, что «переговоры — это хорошо», но там гибнут «наши братья, наши близкие и друзья».
«Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда», — добавил глава Чечни.