Бурбон, шубы и сумочки. США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

Бюро промышленности и безопасности США опубликовало перечень товаров , запрещенных для экспорта в Россию, сообщает РИА «Новости» .

Запрет будет действовать в отношении граждан России и Белоруссии.

«Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать товары независимо от того, где они находятся», — отмечает агентство.

В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:

алкоголь ( в частности , бурбон , текила , ром , виски и шампанское)

в частности бурбон текила ром виски и шампанское) табачные изделия ( в частности , сигары и табак)

в частности сигары и табак) косметика и парфюмерия

женские сумки

изделия из натурального меха

одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов

драгоценные камни и ювелирные изделия

Также ввозить в Россию запретили электромобили, мотоциклы, различные предметы искусства, включая концертные рояли, и другие предметы.