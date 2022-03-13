Бурбон, шубы и сумочки. США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

Запрет будет действовать в отношении граждан России и Белоруссии.
«Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать товары независимо от того, где они находятся», — отмечает агентство.
В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:
- алкоголь (в частности, бурбон, текила, ром, виски и шампанское)
- табачные изделия (в частности, сигары и табак)
- косметика и парфюмерия
- женские сумки
- изделия из натурального меха
- одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов
- драгоценные камни и ювелирные изделия
Также ввозить в Россию запретили электромобили, мотоциклы, различные предметы искусства, включая концертные рояли, и другие предметы.