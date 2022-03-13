13 марта
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Жизнь

Бурбон, шубы и сумочки. США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

Бюро промышленности и безопасности США опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию, сообщает РИА «Новости».

Женская сумочка.
Женская сумочка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Запрет будет действовать в отношении граждан России и Белоруссии.

«Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать товары независимо от того, где они находятся», — отмечает агентство.

В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:

  • алкоголь (в частности, бурбон, текила, ром, виски и шампанское)
  • табачные изделия (в частности, сигары и табак)
  • косметика и парфюмерия
  • женские сумки
  • изделия из натурального меха
  • одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов
  • драгоценные камни и ювелирные изделия

Также ввозить в Россию запретили электромобили, мотоциклы, различные предметы искусства, включая концертные рояли, и другие предметы.

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