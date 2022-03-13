Надежда на мир, санкции против Навки и «прощай, Instagram». Что еще произошло 12 марта

Главное за 12 марта
- Минобороны РФ сообщило:
Высокоточным оружием выведены из строя военный аэродром в Василькове и центр радиотехнической разведки в Броварах; Войска РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление; Силы ДНР продвинулись на 9 километров, силы ЛНР — на 6 километров; За время спецоперации выведены из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов, 973 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Войска ДНР с начала спецоперации освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий никто препятствий чинить не будет, заявил советник главы правительства ДНР.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу удалось вывезти около 13 тыс. мирных жителей. «Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что гуманитарный груз для Мариуполя прибудет «завтра днем».
- Россия и Украина продолжают переговоры по урегулированию по видеосвязи, российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости указывает, что в свою очередь, Владимир Зеленский отметил прогресс на переговорах с Россией. По его словам, российские представители «начали разговаривать, а не бросать только ультиматумы». На пресс-конференции с иностранными журналистами украинский президент сказал, что это «принципиально иной подход — и он и должен быть таким», однако отметил, что в переговорный процесс «пока что недостаточно вовлечены наши западные партнеры, лидеры». По данным «Коммерсанта», четвертый очный раунд ожидается в начале следующей недели. При этом обе стороны заявляют о возможном контакте президентов России и Украины.
- Власти Чернигова заявили, что город остался без электричества, воды, газа и отопления.
- НАТО начинает учения в Норвегии. Маневры «Cold Responce — 2022» по плану должны стать крупнейшими в этом году. В них примут участие 30 тыс. военнослужащих, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран.
- Конвои с поставляемым Украине иностранным оружием — это законные цели для российских вооруженных сил, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва предупредила Вашингтон о том, что «накачивание Украины оружием» — опасный ход.
Санкции и контрсанкции
- Страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) объявили новый раунд экономических санкций против России. Новые ограничения предполагают, что Россия потеряет статус наибольшего благоприятствования при торговле со всеми этими странами. Кроме того, США прекратят поставки в Россию долларовых банкнот и экспорт предметов роскоши. Они также запрещают импорт российских морепродуктов, спиртных напитков и алмазов, о чем мы рассказывали вчера.
Президент США Джо Байден.
CC0
- В Минэкономики ФРГ заявили, что Германия планирует к осени стать независимой от угля из РФ, а к концу года — почти независимой от российской нефти.
- Китай не одобряет односторонних санкций и считает, что их применение не только приведет к проигрышной для всех сторон ситуации в экономике, но и помешает процессу политического урегулирования, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
- Турция не хочет присоединяться к санкциям против России и выступает за урегулирование ситуации путем дипломатии. Об этом заявили в Минэнерго республики.
- Более 80 западных ограничений сейчас действуют в отношении российских СМИ, политиков, общественных деятелей и организаций, заявили в Роскомнадзоре.
- Россия подготовила санкционные списки в отношении США и других стран и обнародует их в скором времени. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков в эфире «Первого канала».
- США также направили санкции против фигуристки и супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки, а также против его взрослых детей. «Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — прокомментировала ситуацию Навка.
Экономика: что с ней происходит
- Шведская косметическая компания Oriflame не намерена уходить из России, сообщил ее гендиректор Магнус Бреннстрем. Он назвал российскую военную операцию на Украине, начавшуюся 24 февраля, «ужасной катастрофой», подчеркивает газета Dagens Industri.
- Казахская авиакомпания Qazaq Air останавливает полеты в Россию. Причиной такого решения в авиакомпании назвали уведомление от страховой организации о прекращении предоставления страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Вчерашний рейс из Нур-Султана в Новосибирск уже не состоится. Накануне по аналогичным причинам полеты в Россию приостановила другая казахская авиакомпания Air Astana.
- Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию. «Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены», — говорится в заявлении компании. Кроме того, Colgate-Palmolive откажется от капиталовложений и рекламы своей продукции в РФ.
- Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России из-за военной операции на Украине. Sony Pictures отложила цифровые релизы своих фильмов, в том числе последней части «Человека-паука», и заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении. Также в РФ приостановили деятельность Sony Music Group и Warner Music Group. Кроме того, о приостановке производства и лицензирования нового контента объявили The Walt Disney Company и WarnerMedia.
- eBay приостановил все транзакции с российскими адресами. Причиной такого решения стало прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Во всех учетных записях продавцов из России будет установлен статус «В отпуске». Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары.
- Японская косметическая компания «Kao» сократила поставки в Россию. Газета Nikkei сообщает, что на российский рынок продолжатся поставки только той продукции, которая необходима для обеспечения гигиены женщин и детей. Кроме того, Kao остановит свою маркетинговую деятельность в России.
- Collinson Group, оператор программы Priority Pass и LoungeKey, приостановит операционную деятельность в России. Это означает, что граждане России лишатся доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах.
- Nestle продолжит поставлять социально значимую продукцию в Россию, в том числе детское питание и корма для домашних животных (Purina).
- Представители алтайского бизнес-сообщества рассматривают, как в условиях санкций выжить малому и среднему бизнесу. Они предлагают увеличить финансирование по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства на 40%, снизить тариф по страховым взносам не более чем до 15%, освободить от уплаты налога на имущество, которое используется в работе предприятий. Свои предложения, которые сгруппированы по 15 разделам, направили президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Подробности об этом читайте завтра в материале altapress.ru.
Что в России предпринимают для стабильности
- Правительство РФ должно оперативно реагировать на ситуацию на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании рабочей группы по восстановлению рынка труда. На заседании выступили руководители АО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Автодор Холдинг» и «Группа ГАЗ». Они рассказали о принимаемых ими мерах по сохранению кадрового потенциала предприятий.
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести ряд корректив в законопроект о внешнем управлении в компаниях с иностранным участием. В частности, РСПП выступает за возможность отсрочки продажи активов на срок до 3 лет вместо 2−3 месяцев и повышение уровня иностранного владения, при котором применяется законопроект, с 25% до 50%. Эти меры призваны дать иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок.
- С марта правительство России вводит кредитные каникулы — по аналогии с теми, что вводились в самом начале пандемии. Получить шесть месяцев отсрочки платежа можно, если у гражданина из-за сложной финансовой обстановки в стране упал доход.
Политика, встречи и обсуждения
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает. По его данным, Париж «пытается найти дипломатическое решение конфликта на Украине». Путин привел Макрону и Шольцу многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права и информировал о реальном положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения операции по защите Донбасса;
- Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту. Сенатор обратил внимание, что Вашингтон разрешил неправительственным организациям сделки по поддержке гуманитарных проектов на территории республик Донбасса.
- В российском МИД заявили об утрате актуальности предложений России по гарантиям безопасности, направленным США и НАТО. Как сказал «Интерфаксу» глава департамента Общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец, диалог с альянсом невозможен в условиях, когда страны блока поставляют Украине летальное оружие, «наплевав на международные правила и собственные кодексы поведения».
Реакция: люди, сообщества
- Эксперты РИА Новости подсчитали, сколько блогеров пострадают от блокировки Instagram в России. По данным Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, в стране 18,5 тыс. блогеров, у которых от 100 тыс. до 1 млн подписчиков; блогеров с 10−100 тыс. подписчиков — всего 255 тыс. По словам директора ассоциации Владимира Зыкова, после закрытия соцсети аудитория пойдет в Telegram и «ВКонтакте», причем последняя — в приоритете, ведь там можно выкладывать «сторис».
- Глава «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что он не сторонник «шапкозакидательских настроений» в отношении ухода компаний из России. По его мнению, удерживать следует любых инвесторов, но «демарши» иностранцев — каприз. Им, уверен он, нужно дать шанс «одуматься и вернуться». Потанин выступил против «рэкета» иностранных активов, они должны приобретаться легитимно.
- В Алтайском крае не планируют отменять фестиваль вареника «Всэ будэ смачно», который ежегодно проходит в Романовском районе. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Елена Безрукова. «Ничего не изменилось в том тезисе, что Алтайский край — многонациональный регион, а украинская культура является частью многонациональной культуры России», — подчеркнула Безрукова.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Италии наложили арест на яхту, относящуюся к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в силовом ведомстве. Крупнейший в мире мотосейлер оценивается в 530 млн евро. Длина яхты — 150 м, водоизмещение — почти 13 тысяч тонн. Она была спущена на воду в 2008 году.
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту петербургского издания «Бумага». Причиной стала публикация «заведомо ложной общественно значимой информации» о российской операции на Украине. Сайт заблокировали по требованию прокуратуры от 24 февраля.
- Роскомнадзор дал россиянам два дня на скачивание фото из Instagram. Отсрочка дана специально, чтобы у пользователей популярной соцсети был запас времени на скачивание своих публикаций. «Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — стало известно ранее.
- YouTube начал блокировку российских СМИ и медиа, которые, по мнению хостинга, финансируются российским государством. Также он отключил все способы монетизации для российских блогеров. Уже сейчас на Youtube невозможно открыть следующие каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТНТ», «НТВ», «Пятый», «RT», «Москва 24», «РБК», «РИА Новости», RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и даже развлекательную программу «Вечерний Ургант».
Финансы и ресурсы
Курс доллара и евро снизился на выходных:
- USD 116,75₽
- EUR до 128,95₽
Удачного воскресенья! Кстати, посмотрите, что произошло 11 марта: встреча Путина и Лукашенко, пропажа Урганта и новые санкции.