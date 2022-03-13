Надежда на мир, санкции против Навки и «прощай, Instagram». Что еще произошло 12 марта

Главное за 12 марта

Минобороны РФ сообщило:

Высокоточным оружием выведены из строя военный аэродром в Василькове и центр радиотехнической разведки в Броварах; Войска РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление; Силы ДНР продвинулись на 9 километров, силы ЛНР — на 6 километров; За время спецоперации выведены из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов, 973 единицы специальной военной автомобильной техники.

Войска ДНР с начала спецоперации освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий никто препятствий чинить не будет, заявил советник главы правительства ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в субботу удалось вывезти около 13 тыс. мирных жителей . «Все гуманитарные коридоры , которые были согласованы , они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. В своем Telegram-канале он подчеркнул , что гуманитарный груз для Мариуполя прибудет «завтра днем».

что в субботу удалось . «Все гуманитарные коридоры которые были согласованы они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. В своем Telegram-канале он подчеркнул что гуманитарный груз для Мариуполя прибудет «завтра днем». Россия и Украина продолжают переговоры по урегулированию по видеосвязи , российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский , сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков . РИА Новости указывает , что в свою очередь , Владимир Зеленский отметил прогресс на переговорах с Россией . По его словам , российские представители «начали разговаривать , а не бросать только ультиматумы». На пресс-конференции с иностранными журналистами украинский президент сказал , что это « принципиально иной подход — и он и должен быть таким», однако отметил , что в переговорный процесс «пока что недостаточно вовлечены наши западные партнеры , лидеры». По данным «Коммерсанта», четвертый очный раунд ожидается в начале следующей недели. При этом обе стороны заявляют о возможном контакте президентов России и Украины.

российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский сообщил пресс-секретарь Кремля . РИА Новости указывает что в свою очередь Владимир Зеленский отметил . По его словам российские представители «начали разговаривать а не бросать только ультиматумы». На пресс-конференции с иностранными журналистами украинский президент сказал что это « — и он и должен быть таким», однако отметил что в переговорный процесс «пока что , лидеры». По данным «Коммерсанта», ожидается в начале следующей недели. При этом обе стороны заявляют о возможном контакте президентов России и Украины. Власти Чернигова заявили , что город остался без электричества , воды , газа и отопления.

Учения. Норвегия. wikimedia.org