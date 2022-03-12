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Роскомнадзор дал россиянам два дня на скачивание фото из Instagram

Роскомнадзор объявил, что заблокирует Instagram 14 марта. Отсрочка дана специально, чтобы у пользователей популярной соцсети был запас времени на скачивание своих публикаций.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com.

«Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — цитирует пресс-службу ведомства «Российская газета».

Напомним, 11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало разрешение компании Meta распространять сообщения, поощряющие совершение насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

О снятии запрета на подобную информацию сообщил и пресс-секретарь Meta Platforms Inc. (ей принадлежит Instagram) Энди Стоун. Его заявление также проверяет Следком РФ. Возбуждено уголовное дело.

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