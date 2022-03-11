11 марта -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

На основании требования Генпрокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории России будет ограничен, сообщил вечером 11 марта Роскомнадзор.

Instagram
Instagram
CC0

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Там также напомнили заявление пресс-секретаря Meta Platforms Inc. (ей принадлежит Instagram) Энди Стоуна, который сообщил, что компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военнослужащих.

Его заявление также проверяет Следком РФ. Возбуждено уголовное дело.

«Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ — (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)», — отмечают в СК РФ.

Из Instagram уже начали уходить официальные ведомства — Генпрокуратура, МВД, чиновники и политики.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость