Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

На основании требования Генпрокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории России будет ограничен, сообщил вечером 11 марта Роскомнадзор.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Там также напомнили заявление пресс-секретаря Meta Platforms Inc. (ей принадлежит Instagram) Энди Стоуна, который сообщил, что компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военнослужащих.

Его заявление также проверяет Следком РФ. Возбуждено уголовное дело.

«Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ — (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)», — отмечают в СК РФ.

Из Instagram уже начали уходить официальные ведомства — Генпрокуратура, МВД, чиновники и политики.