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Политика

США объявили о санкциях против Татьяны Навки и детей Дмитрия Пескова

США направили санкции против фигуристки и супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки, а также против его взрослых детей. Пресс-секретарь президента России тоже находится в санкционных списках.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков.
instagram.com/tatiana_navka

О внесении Навки и детей Пескова в санкционные списки сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, пишет РБК.

Также он объявил, что санкции будут введены против 12 депутатов Госдумы, которые выступили за признание независимости ДНР и ЛНР.

СМИ спросили у Татьяны Навки, как она относится к этой ситуации.

«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — прокомментировала она.

В начале марта Дмитрий Песков заявил, что что персональные санкции западных стран не изменят позицию лиц, которые попали под ограничения.

«Если они имеют своей целью подвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шанса быть успешными», — сказал он.

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