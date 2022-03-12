США объявили о санкциях против Татьяны Навки и детей Дмитрия Пескова

США направили санкции против фигуристки и супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки, а также против его взрослых детей. Пресс-секретарь президента России тоже находится в санкционных списках.

О внесении Навки и детей Пескова в санкционные списки сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, пишет РБК.

Также он объявил, что санкции будут введены против 12 депутатов Госдумы, которые выступили за признание независимости ДНР и ЛНР.

СМИ спросили у Татьяны Навки, как она относится к этой ситуации.

«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — прокомментировала она.

В начале марта Дмитрий Песков заявил, что что персональные санкции западных стран не изменят позицию лиц, которые попали под ограничения.