Встреча Путина и Лукашенко, пропажа Урганта и новые санкции. Что еще произошло 11 марта

Главное за 11 марта

По сообщениям МО РФ:

Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске;

Группировка войск ДНР взяла под контроль украинский город Волноваху. Это одна из самых горячих точек за время боев в Донбассе. Город имеет стратегическое значение: он расположен на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Волноваха — одна из ключевых железнодорожных станций;

Группировка вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение составило 8 км;

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины;

Уничтожены 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ также показало , как беспилотник с высоты примерно 4 тыс. метров бьет по укрепленному опорному пункту украинских националистов.

ООН сообщила , что с начала войны Украину покинули 2,5 миллиона человек . Также ОНН опубликовала обновленные данные по погибшим и раненым жителям Украины. С начала российской спецоперации на Украине погибли 564 мирных жителя , в том числе 41 ребенок. 982 человека , включая 52 ребенка , получили ранения .

что с начала войны Украину . Также ОНН опубликовала обновленные данные по погибшим и раненым жителям Украины. С начала российской спецоперации на Украине 564 мирных жителя в том числе 41 ребенок. 982 человека включая 52 ребенка получили . Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину , что около 16 тыс. человек с Ближнего Востока заявили о готовности помочь ДНР и ЛНР и принять добровольное участие в спецоперации. «И здесь , конечно , мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы , тем более что эти запросы не за деньги , а по истинному желанию этих людей», — сказал Шойгу.