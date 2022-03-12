Встреча Путина и Лукашенко, пропажа Урганта и новые санкции. Что еще произошло 11 марта

Главное за 11 марта
- По сообщениям МО РФ:
Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске;
Группировка войск ДНР взяла под контроль украинский город Волноваху. Это одна из самых горячих точек за время боев в Донбассе. Город имеет стратегическое значение: он расположен на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Волноваха — одна из ключевых железнодорожных станций;
Группировка вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение составило 8 км;
Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины;
Уничтожены 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Минобороны РФ также показало, как беспилотник с высоты примерно 4 тыс. метров бьет по укрепленному опорному пункту украинских националистов.
- ООН сообщила, что с начала войны Украину покинули 2,5 миллиона человек. Также ОНН опубликовала обновленные данные по погибшим и раненым жителям Украины. С начала российской спецоперации на Украине погибли 564 мирных жителя, в том числе 41 ребенок. 982 человека, включая 52 ребенка, получили ранения.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что около 16 тыс. человек с Ближнего Востока заявили о готовности помочь ДНР и ЛНР и принять добровольное участие в спецоперации. «И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей», — сказал Шойгу.
- Совбез ООН провел заседание по военно-биологическим программам США на Украине.
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Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией в ответ на новую политику компании, разрешившую публиковать призывы к насилию в отношении властей и военных РФ. Роскомнадзор заблокирует с 14 марта Instagram в связи с требованиями Генпрокуратуры. Meta заявила, что новая политика будет применяться только на Украине.
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YouTube заявил, что немедленно начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру. YouTube заявил, что удаляет контент о спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику». YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.
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На переговорах в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о поставках в ближайшее время в Белоруссию самых современных образцов российской военной техники. В свою очередь Белоруссия нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Экономика: что с ней происходит
- Зарубежные компании продолжают уходить с российского рынка. Какие бренды еще объявили о приостановке работы — в подборке altapress.ru. Также мы сходили в барнаульский ТЦ, чтобы оценить обстановку.
- Leroy Merlin продолжит работать в РФ и готов к расширению поставок и ассортимента, говорится в письме партнерам компании.
- Компания Nestle прекратила поставки в Россию продуктов питания, которые не являются жизненно необходимыми. В частности, это касается кофе Nespresso и воды San Pellegrino.
- Американская компания Mars не будет импортировать или экспортировать свою продукцию в Россию и из нее. Накануне Mars объявила, что прекращает новые инвестиции в России, а также сворачивает рекламу в РФ и Белоруссии.
- Disney приостановил работу всех подразделений своего бизнеса в России.
- США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России, заявил президент Джо Байден. Также США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.
- Транснациональный производитель автомобилей Stellantis: бренды Alfa Romeo, Citroеn, Dodge, Opel, Peugeot, Maserati и другие) объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию и импорта из нее, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.
- Google отключает возможность создания новых аккаунтов из РФ в рекламной сети Adsense. Также компания приостанавливает показ по всему миру рекламы от рекламодателей из России и больше не подключает к облачному хранилищу новые аккаунты из РФ.
- В Международном валютном фонде не исключили дефолт в России из-за санкций.
- С 11 марта проезд в общественном транспорте Барнаула стало невозможно оплатить виртуальными картами Visa и Mastercard. В администрации города рассказали, какие есть варианты оплаты. Воспользоваться виртуальными картами платежных систем Visa и Mastercard нельзя независимо от банка-эмитента, выпустившего карту, и платежного сервиса, установленного на телефон.
- На фоне жесткого кризиса финансовой системы РФ и ограничений, наложенных на оборот доллара и евро, резко вырос спрос населения на криптовалюту.
- Инфляция в РФ в текущем году может составить 20%. Такое мнение высказали аналитики в ходе ежемесячного опроса, проводимого Центробанком.
- Банки сообщили Минпромторгу, что до конца года им может потребоваться 120 млн заготовок для выпуска карт. Однако эксперты считают в условиях унификации тарифов, сокращения кешбэков, роста стоимости обслуживания такой объем излишним даже с учетом массового перехода граждан на карты «Мир».
- Директор Института Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает Китай весьма перспективным покупателем продовольствия. «Китай может себя обеспечить продуктами питания лишь на 30−40%. Механизация сельского хозяйства в этой стране очень низкая, в сельской местности живет 37% населения, но значительная их часть — пожилые люди, не работающие в сельском хозяйстве», — сказал он.
Что в России предпринимают для стабильности
Правительство думает над третьим пакетом антисанкционных мер. Вот что успели обсудить в Кабмине:
- в новый пакет войдут меры поддержки как малого и среднего бизнеса, так и системообразующих предприятий;
- для МСП, взявших заем до 1 марта, предусмотрены кредитные каникулы. Отсрочка по платежам может составить до полугода;
- системообразующие предприятия смогут получить займы на пополнение оборотных средств по льготным ставкам 10%;
- пострадавшие от санкций компании получат право не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков;
- заказчики смогут списывать неустойки, пени и штрафы в отношении тех поставщиков, кто не может надлежащим образом выполнить свои обязательства из-за санкций.
Госдума может рекомендовать правительству подготовить план мер по созданию товарных запасов. Соответствующий проект, как сообщает РИА Новости, составил думский комитет по контролю.
Госдума приняла закон об упрощенном порядке импорта лекарств при риске дефицита препаратов в аптеках.
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,5 млрд рублей на поддержку российских производителей хлеба.
Политика, встречи и обсуждения
- Запад совершил ошибку, пообещав Украине принять ее в НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики извлечь урок из происходящего на Украине. По его словам, Молдавии следует принять закон о постоянном нейтралитете. Действующий президент Майя Санду подала заявку на вступление страны в ЕС, но власти отмечают, что не стремятся в НАТО.
- Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского «концептуально возможна», заявляют в Кремле. «Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна», — заявил Дмитрий Песков, добавив, что сначала делегации переговорщиков должны выполнить свою работу.
Реакция: люди, сообщества
- Все музыкальные записи Pink Floyd с 1987 года удаляются с цифровых музыкальных платформ в России и Белоруссии, заявили музыканты в Twitter.
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Instagram предложил всем желающим поддерживать с ним связь подписаться на его страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». «Чтобы нам с вами продолжать держать связь прошу подписаться на мои личные страницы во ВКонтакте и Одноклассниках. На фоне всех событий, в том числе весьма возмутительных действий со стороны некоторых зарубежных соцсетей, российские социальные сети — более надежный канал связи», — написал глава региона.
- На фоне всплеска русофобии из-за ситуации на Украине власти Норвегии призвали не допустить дискриминации в адрес российских граждан. Соответствующее заявление министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт на русском языке опубликовано в Twitter норвежского МИД.
- Дипломат подчеркнула, что народ России не несет ответственности за действия властей. Она заявила, что реакция Осло направлена на российские власти, а не на мирных граждан. «Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти», — заключила Хюитфельдт.
- Жители Алтайского края собрали огромную посылку военным Сибирского военного округа, которые участвуют в спецоперации на Украине. В коробках — конфеты, печенье, сгущенку, чай и кофе, носки и средства гигиены. Все даже не влезло в одну «ГАЗель».
Информация, которую вы могли пропустить
- СМИ потеряли Ивана Урганта — появилась информация, что телеведущий с семьей уехал в Израиль. Его программа не выходит в эфир третью неделю, официальный предлог — неуместность развлекательного контента. Сам Ургант поспешил успокоить поклонников: написал, что скоро вернется.
- Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение главному редактору российского телеканала RT Маргарите Симоньян, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова. Кроме того, украинский суд вынес решение о заочном аресте Симоньян.
- Суды в России начали учитывать санкции в делах об интеллектуальных правах. Арбитраж в Кирове отказал британской компании в защите прав на изображение Свинки Пеппы из-за того, что Лондон ввел санкции против России. Прецедент может означать, что иностранцам будет сложнее доказывать права в российских судах.
- Российские авиавласти продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.
- Гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли слухи о том, что они уходят с российского рынка на фоне санкций. В «Ашане» сообщили, что удивлены появившимися слухами, доверять которым нет оснований. В пресс-службе ритейлера заявили, что магазины продолжают работать как обычно.
Финансы и ресурсы
Центробанк установил официальные курсы валюты на 12 марта:
- USD 116,75₽
- EUR 128,95₽
Это на 3 руб. 62,68 коп. и 4 руб. 0,58 коп. соответственно ниже предыдущего показателя, следует из сообщения регулятора.
На этом все, хороших выходных. И, кстати, загляните в произошедшее 10 марта: выход России из Совета Европы, «национализация» KFC и снижение цен на бензин.