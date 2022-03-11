Crocs, Uniqlo и Epson. Какие еще бренды и компании останавливают работу в России

В Google заявили, что остановят покупки приложений в Google Pay для пользователей из России. Через сервис запретят оплачивать подписки и покупать цифровые товары. При этом бесплатные приложения будут доступны в Play Store.
WarnerMedia, в который входят HBO и Warner Bros, приостанавливает вещание, лицензирование и выпуск фильмов с играми в России.
Sony Interactive Entertainment также приостанавливает поставки в Россию. Временно перестанет работать и PlayStation Store.
Японский производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией.
Nintendo останавливает поставки игровых консолей и ПО.
YouTube распространил приостановку рекламы на все функции, связанные с монетизацией, в том числе на подписки YouTube Premium и спонсорство.
Бренд одежды Uniqlo закроет все 50 магазинов по России 21 марта.
Обувная компания CROCS сообщила о закрытии в России онлайн-магазинов.
Рекламу и инвестиции в России приостанавливают корпорации Mars (Mars, Snickers и Milky Way, M&M's, Skittles, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo).
Amazon заявила, что приостанавливает отправку товаров клиентам в Россию и Белоруссию.
Сети отелей Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность по открытию новых отелей в России.
Производитель строительной техники Cartepillar тоже приостанавливает работу в стране.
Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставку смартфонов в Россию минимум вдвое.
Международная система оценки знаний IELTS отменяет все экзамены по России.
Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции на российский рынок.
Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России.
Крупная японская компания по производству косметики Shiseido решила приостановить поставки в Россию.
Carlsberg остановил производство и продажи в России.
Также приостанавливают деятельность:
- Сеть питания Burger King,
- Ювелирная компания Pandora.
- Британская косметическая компания Lush,
- Немецкая сеть продуктовых гипермаркетов Globus,
- Western Union,
- Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc.
Отозваны лицензии у журналов:
- Elle,
- Harper’s Bazaar,
- Cosmopolitan,
- Men’s Health.
Закрывается издательство Esquire в России.