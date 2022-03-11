Crocs, Uniqlo и Epson. Какие еще бренды и компании останавливают работу в России

Зарубежные компании продолжают уходить с российского рынка. Рассказываем, какие бренды накануне объявили о приостановке работы.

В Google заявили, что остановят покупки приложений в Google Pay для пользователей из России. Через сервис запретят оплачивать подписки и покупать цифровые товары. При этом бесплатные приложения будут доступны в Play Store.

WarnerMedia, в который входят HBO и Warner Bros, приостанавливает вещание, лицензирование и выпуск фильмов с играми в России.

Sony Interactive Entertainment также приостанавливает поставки в Россию. Временно перестанет работать и PlayStation Store.

Японский производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Nintendo останавливает поставки игровых консолей и ПО.

YouTube. unsplash.com

YouTube распространил приостановку рекламы на все функции, связанные с монетизацией, в том числе на подписки YouTube Premium и спонсорство.

Бренд одежды Uniqlo закроет все 50 магазинов по России 21 марта.

Обувная компания CROCS сообщила о закрытии в России онлайн-магазинов.

Рекламу и инвестиции в России приостанавливают корпорации Mars (Mars, Snickers и Milky Way, M&M's, Skittles, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo).

Amazon заявила, что приостанавливает отправку товаров клиентам в Россию и Белоруссию.

Amazon boredpanda.com

Сети отелей Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность по открытию новых отелей в России.

Производитель строительной техники Cartepillar тоже приостанавливает работу в стране.

Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставку смартфонов в Россию минимум вдвое.

Международная система оценки знаний IELTS отменяет все экзамены по России.

Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции на российский рынок.

Водитель за рулем. СС0

Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России.

Крупная японская компания по производству косметики Shiseido решила приостановить поставки в Россию.

Carlsberg остановил производство и продажи в России.

Также приостанавливают деятельность:

Сеть питания Burger King,

Ювелирная компания Pandora.

Британская косметическая компания Lush ,

, Немецкая сеть продуктовых гипермаркетов Globus ,

, Western Union ,

, Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc.

Отозваны лицензии у журналов:

Elle,

Harper’s Bazaar,

Cosmopolitan,

Men’s Health.

Закрывается издательство Esquire в России.