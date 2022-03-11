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Жизнь

Crocs, Uniqlo и Epson. Какие еще бренды и компании останавливают работу в России

Зарубежные компании продолжают уходить с российского рынка. Рассказываем, какие бренды накануне объявили о приостановке работы.

Небольшой магазин одежды.
Небольшой магазин одежды.
СС0

В Google заявили, что остановят покупки приложений в Google Pay для пользователей из России. Через сервис запретят оплачивать подписки и покупать цифровые товары. При этом бесплатные приложения будут доступны в Play Store.

WarnerMedia, в который входят HBO и Warner Bros, приостанавливает вещание, лицензирование и выпуск фильмов с играми в России.

Sony Interactive Entertainment также приостанавливает поставки в Россию. Временно перестанет работать и PlayStation Store.

Японский производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Nintendo останавливает поставки игровых консолей и ПО.

YouTube.
YouTube.
unsplash.com

YouTube распространил приостановку рекламы на все функции, связанные с монетизацией, в том числе на подписки YouTube Premium и спонсорство.

Бренд одежды Uniqlo закроет все 50 магазинов по России 21 марта.

Обувная компания CROCS сообщила о закрытии в России онлайн-магазинов.

Рекламу и инвестиции в России приостанавливают корпорации Mars (Mars, Snickers и Milky Way, M&M's, Skittles, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo).

Amazon заявила, что приостанавливает отправку товаров клиентам в Россию и Белоруссию.

Amazon
Amazon
boredpanda.com

Сети отелей Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность по открытию новых отелей в России.

Производитель строительной техники Cartepillar тоже приостанавливает работу в стране.

Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставку смартфонов в Россию минимум вдвое.

Международная система оценки знаний IELTS отменяет все экзамены по России.

Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции на российский рынок.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России.

Крупная японская компания по производству косметики Shiseido решила приостановить поставки в Россию.

Carlsberg остановил производство и продажи в России.

Также приостанавливают деятельность:

  • Сеть питания Burger King,
  • Ювелирная компания Pandora.
  • Британская косметическая компания Lush,
  • Немецкая сеть продуктовых гипермаркетов Globus,
  • Western Union,
  • Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc.

Отозваны лицензии у журналов:

  • Elle,
  • Harper’s Bazaar,
  • Cosmopolitan,
  • Men’s Health.

Закрывается издательство Esquire в России.

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