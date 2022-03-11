О продлении запрета на полеты над югом России сообщил источник в Минтрансе

Российские авиавласти продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Запрет будет действовать до 20 марта, 3.45 мск.

Росавиация закрыла воздушное пространство на юге России 24 февраля. Последний раз ограничения на полеты продлевали до 14 марта.

Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, напоминает Газета.Ru.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.