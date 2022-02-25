В регионах с закрытыми аэропортами находится порядка 150 тысяч туристов. Телефоны горячих линий

«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне утром Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта. Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

«Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Информацию о дополнительных поездах можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД +7 800 775-00-00 . Билеты на поезда можно приобретать на сайте РЖД или в официальном приложении перевозчика, а также в кассах», — сообщает Ростуризм.

Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлять проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы.

Ведомство сообщает, что совместно с коллегами из Минтранса формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов.

«Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8-(800)-200−34−11. Линия работает ежедневно с 8:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов», — говорится в сообщении.

Ведомство также совместно с Общественным советом Ростуризма запустили на сайте штабтуризм.рф онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу.

Аэропорт Сочи между тем возобновил свою работу в штатном режиме.

«Аэропорт Сочи вошёл в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По сообщению Минтранса РФ, в Сочи создадут временный авиахаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты.