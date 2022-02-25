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Политика

Зона отчуждения: Чернобыльскую АЭС взяли под контроль российские военные

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Чернобыльскую АЭС взяли под контроль «неизвестные вооруженные силы», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мирового центра сотрудничества в ядерной области.

Припять, Чернобыль.
Припять, Чернобыль.
Agustín Martina / unsplash.com

Позже украинские СМИ, ссылаясь на информацию из офиса Зеленского, сообщили, что все объекты атомной станции контролирует российская сторона.

Выяснилось, что территория станции, расположенная в зоне отчуждения, была отбита российскими военными у солдат украинской нацгвардии.

В результате операции никто не пострадал, разрушений нет. МАГАТЭ пристально следит за ситуацией, пишет vesti.ru.

Между тем 25 февраля МАГАТЭ предупредило о рисках военных действий для АЭС и Чернобыльской зоны.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину проведения военной спецоперации на Украине.

«Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», — заявил президент.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Катастрофа

В мае 2021 года возобновились ядерные реакции на Чернобыльской АЭС.

Установленные на станции датчики зафиксировали увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений.

Это свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС.

Первое сообщение о ЧП

Первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой мирового сообщества было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00 и звучало так:

«На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего.»

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года — разрушение реактора четвертого энергоблока АЭС, расположенной около города Припять (Украинская ССР, ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

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