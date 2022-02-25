Путин объяснил причину военной спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину проведения военной спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

«Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», — заявил президент.

Накануне в Евросоюзе отреагировали на спецоперацию и решили оперативно принять новые жесткие санкции против России.

Путин на встрече с бизнесом подчеркнул, что Россия готовилась к текущей ситуации и анализировала риски.

«Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики», — сказал он.

Также Путин прокомментировал предложения сделать Россию «изгоем», в том числе и путем отключения от SWIFT.

Он подчеркнул, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой является.

«Наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикции будут», — предупредил Путин.

Ранее Центробанк на фоне обвала рынков объявил о мерах поддержки для российских банков.