Рассекречены детали аварий на Чернобыльской АЭС вплоть до катастрофы

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС, они охватывают период с начала 1970-х до ноября 1986 года, пишет ТАСС .

Так, стали доступны сообщения об авариях, произошедших в 1986 году, транскрипт телефонных переговоров на станции в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «саркофага».

Как отметил зампредседателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук, эти данные снимают часть дискуссий по поводу строительства станции, ее работы и аварии, пишет bfm.ru.

Аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако о них не сообщалось, следует из материалов архивных дел.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. Это самая мощная техногенная катастрофа на Земле.

Первое сообщение о ЧП

Первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой мирового сообщества было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00 и звучало так:

На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего.

Жертвы аварии

250 тыс. человек в общей сложности эвакуировали до конца 1986 года из зоны отчуждения вокруг ЧАЭС. А вот точное число жертв аварии до сих пор неизвестно. По разным данным, это от нескольких тысяч до 100 тыс. человек.