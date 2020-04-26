Роковой день: что нужно знать о трагедии в Чернобыле

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. Это самая мощная техногенная катастрофа на Земле. Причины взрыва и обстоятельства аварии остаются загадкой, но погружение в историю — это всегда полезно и познавательно. Altapress.ru подготовил 12 фактов о чернобыльской трагедии.

Роковая авария была не первой

9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла первая авария. Во время пробного пуска 1-го энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора, была деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было, ликвидация последствий случившегося заняла около трех месяцев.

Авария 26 апреля

В ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке станции проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор и замерить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось. В 01:23 по московскому времени на энергоблоке произошел взрыв и пожар.

Первое сообщение о ЧП

Первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой публики было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00 и звучало так:

На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего.

После чернобыльской катастрофы. vk.com/chernobyl_world

Крупнейшая катастрофа

Чрезвычайное происшествие стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Полностью была разрушена активная зона реактора, частично обрушилось здание энергоблока, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Пожар длился 10 дней

Интенсивный пожар продолжался 10 суток. За это время суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри).

Припять эвакуировали на следующий день

Город Припять, который был возведен специально для персонала ЧАЭС, эвакуировали 27 апреля. Всего около 50 тыс. человек.

Припять , Украина. anews.com

Из зоны отчуждения отселили 116 тыс. человек

За май 1986 года было отселено около 116 тыс. человек из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции.

Жертвы аварии

250 тысяч человек в общей сложности эвакуировали до конца 1986 года из зоны отчуждения вокруг ЧАЭС. А вот точное число жертв аварии до сих пор неизвестно. По разным данным, это от нескольких тысяч до 100 тысяч человек.

«Рыжий лес»

Массив деревьев, расположенный в двух километрах от ЧАЭС, получил название «Рыжий лес» по буро-рыжему окрасу деревьев, приобретённому в результате поглощения деревьями высокой дозы радиации в первые дни после аварии.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. vk.com/chernobyl_world

Кто ликвидировал последствия?

Всего около 600 тыс. ликвидаторов со всего бывшего СССР принимали участие в тушении пожаров и расчистке территории ЧАЭС.

Шахта реактора была засыпана

Сразу после аварии работа станции была остановлена. Шахту взорвавшегося реактора с горящим графитом засыпали с вертолетов смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии аварии — латексом, каучуком и другими растворами.

Всего к концу июня в шахту сбросили около 12 тыс. тонн сухих и жидких материалов.

Чернобыль — туристическая Мекка

Город Припять и ректор за последние годы превратился в своеобразную Мекку для туристов-экстремалов. В зону путешественников сопровождают сталкеры. Они показывают пустые покинутые дома, гостиницы и школы.

После чернобыльской катастрофы. Станислав Полесский ( vk.com/chernobyl_pripyat)

Но на сам реактор и брошенные машины на месте аварии смотреть можно только на расстоянии.

Также туристов ждет встреча с самоселами — престарелыми жителями деревень, расположенных в зоне отчуждения, которые вернулись вопреки запрету властей.