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Происшествия

Ядерные реакции возобновились на Чернобыльской АЭС

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях внутри Чернобыльской АЭС, пишет Science.

После чернобыльской катастрофы.
После чернобыльской катастрофы.
vk.com/chernobyl_world

Установленные на станции датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений.

Это свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС.

«Мы не можем исключить возможность аварии», — заявил представитель киевского Института проблем безопасности атомных электростанций.

По его словам, нарастание числа нейтронов идет медленно и в запасе еще есть несколько лет для определения мер по противодействию угрозе, пишет bfm.ru.

Сейчас ученые пытаются выяснить — угаснут ли эти реакции сами или необходимо будет принимать меры для предотвращения новой аварии.

В сентябре прошлого года экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил на своем YouTube-канале, что ситуация в атомной энергетике Украины делает страну опасной для всего мира.

Припять, Чернобыль.
Припять, Чернобыль.
Agustín Martina / unsplash.com

Он подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в удручающем состоянии. Все регламенты давно устарели, работа отрасли продолжается в административном режиме.

Первое сообщение о ЧП

Первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой мирового сообщества было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00 и звучало так:

«На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего.»

Жертвы аварии

250 тыс. человек в общей сложности эвакуировали до конца 1986 года из зоны отчуждения вокруг ЧАЭС. А вот точное число жертв аварии до сих пор неизвестно. По разным данным, это от нескольких тысяч до 100 тыс. человек.

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