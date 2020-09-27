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Жизнь

Украинский политик заявил о возможности повторения Чернобыля

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил на своем YouTube-канале, что ситуация в атомной энергетике Украины делает страну опасной для всего мира, пишут «Известия»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
vk.com/chernobyl_world

«Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — сказал Мураев. Он подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в удручающем состоянии. Все регламенты давно устарели, работа отрасли продолжается в административном режиме.

В конце августа заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил, что стране угрожает бедствие большее, чем чернобыльская катастрофа. Он рассказал о разрушении инфраструктуры в Донбассе и назревании там экологической катастрофы.

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