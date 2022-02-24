Закрыли воздушное пространство на юге России

Росавиация объявила, что на юге России работа 12 аэропортов приостановлена с 03:45 мск. 24 февраля до 03:45 мск. 2 марта.

Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая соцсети, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с войной на Украине.

Табло столичных аэропортов

Как следует из табло аэропорта «Шереметьево», в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.

Еще девять рейсов задержаны.

Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из «Домодедово» и «Внуково».

Еще 10 и 11 соответственно задержаны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.