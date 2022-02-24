Закрыли воздушное пространство на юге России

Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая соцсети, сообщает «Интерфакс».
Стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.
Российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с войной на Украине.
Табло столичных аэропортов
Как следует из табло аэропорта «Шереметьево», в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.
Еще девять рейсов задержаны.
Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из «Домодедово» и «Внуково».
Еще 10 и 11 соответственно задержаны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.