Минобороны РФ: выводится из строя военная инфраструктура Украины

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — цитирует ведомство «Интерфакс».
Вооруженные силы России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, говорится в заявлении.
«Гражданскому населению ничего не угрожает», — заявили в Минобороны РФ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.
«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин в в своем обращении.
«При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой», — сказал Путин.
На юге России закрыли воздушное пространство. Торги на Мосбирже остановлены.