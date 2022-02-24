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Политика

Минобороны РФ: выводится из строя военная инфраструктура Украины

Российские военные наносят удары по военной инфраструктуре Украины, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, уже подавлены средства ПВО Украины.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — цитирует ведомство «Интерфакс».

Вооруженные силы России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, говорится в заявлении.

«Гражданскому населению ничего не угрожает», — заявили в Минобороны РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин в в своем обращении.

«При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой», — сказал Путин.

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