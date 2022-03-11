Выход России из Совета Европы, «национализация» KFC и снижение цен на бензин. Что еще произошло 10 марта

Что произошло 10 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 10 марта

Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, в котором находилась с 1996 года. Теперь россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Россия уходит из Совета Европы. соцсети.

По данным Минобороны России в Мариуполе народной милиции ДНР удалось занять несколько кварталов и выйти к заводу «Азовсталь» . Подразделениям ДНР также удалось взять под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла.

. Подразделениям ДНР также удалось взять под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Владимир Зеленский обвинил Россию в авиаударе по роддому в Мариуполе, однако это обвинение оказалось ложным. Более того , для постановочных фото украинские и западные СМИ использовали украинскую модель из Мариуполя Марианну Подгурскую.

Минобороны РФ отрицает , что российские военные атаковали больницу в Мариуполе. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил , что роддом давно захвачен членами батальона «Азов» и стал базой для экстремистов.

На Украине беременную модель использовали для фейка о бомбежке Мариуполя. t. me/ssigny. На Украине беременную модель использовали для фейка о бомбежке Мариуполя. t. me/ssigny. На Украине беременную модель использовали для фейка о бомбежке Мариуполя. instagram.com/gixie_beauty.

В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД России , Украины и Турции. Договориться о прекращении огня не удалось. Вот что заявил Сергей Лавров после встречи:

«Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны»;

Россия выступает за любые контакты, если они не нацелены на то , «чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек , который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций»;

Киев заверил , что вскоре даст ответ на предложения России по урегулированию ситуации на Украине;

Предложения по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остаются в силе;

«Мы хотим Украину , которая будет дружественной , демилитаризованной, Украину , на которой не будет запрета на русский язык , русскую культуру и русскую православную церковь»;

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда-нибудь она может состояться;

«Я не верю и не хочу верить в то , что может начаться ядерная война».

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Евросоюз достиг предела своих возможностей в том , что касается финансовых санкций против России , заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

в том что касается финансовых санкций против России заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Минобороны РФ объявило , что с 10:00 11 марта введет режим тишины и обеспечит гуманитарные коридоры из Киева , Чернигова , Сум , Харькова и Мариуполя для эвакуации жителей в Россию. Власти Украины заявили , что маршруты не согласованы.

что с 10:00 11 марта введет и обеспечит гуманитарные коридоры из Киева Чернигова Сум Харькова и Мариуполя для эвакуации жителей в Россию. Власти Украины заявили что маршруты не согласованы. Президент Украины Владимир Зеленский разрешил гражданским на Украине стрелять по российским военнослужащим. Соответствующий закон вступил в силу , сообщают местные СМИ. Действует он на весь период военного времени. Разрешается использовать любое , даже личное огнестрельное оружие. Советник главы МВД Антон Геращенко написал в своих соцсетях , что это «важный закон , который позволяет гражданскому населению без последствий убивать».

Экономика: что с ней происходит

Центробанк ( ЦБ) сделал «консенсус-прогноз» , по которому инфляция в 2022 году ожидается на уровне 20% ( предыдущая оценка — 5,5%). ВВП страны в этом году упадет на 8% ( ранее ожидался рост на 2,4%). Средний за год курс национальной валюты составит 110 руб. за доллар США.

ЦБ) сделал , по которому инфляция в 2022 году ожидается на уровне 20% предыдущая оценка — 5,5%). ВВП страны в этом году упадет на 8% ранее ожидался рост на 2,4%). Средний за год курс национальной валюты составит 110 руб. за доллар США. Концерн Nestle заявил , что остается работать в России. Разрыв логистических цепочек из-за военной операции на Украине серьезно сказался на поставках детского питания. У крупных производителей сухих смесей и пюре , включая Nestle , по словам источников «Ъ», сырья осталось на полторы недели.

Nestle boredpanda.com

Toyota объявила , что не собирается уходить с российского рынка . В японской компании объяснили , что приостановка поставок новых машин отечественным дилерам носит временный характер и связана с нарушением логистических цепочек в регионе. Также в пресс-службе Toyota заявили об отсутствии планов закрывать завод в Петербурге.

объявила что . В японской компании объяснили что приостановка поставок новых машин отечественным дилерам носит временный характер и связана с нарушением логистических цепочек в регионе. Также в пресс-службе Toyota заявили об отсутствии планов закрывать завод в Петербурге. Минздрав России сообщает , что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

что на российском рынке и продолжение поставок. На следующей неделе АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей на своем главном предприятии в Тольятти . При этом Волжский автозавод запустит выпуск лишь двух моделей Lada — машин семейства Granta и внедорожников Niva Legend.

. При этом Волжский автозавод запустит выпуск лишь двух моделей Lada — машин семейства Granta и внедорожников Niva Legend. Немецкий производитель одежды Hugo Boss временно закрыл магазины в России и прекратил онлайн-продажи .

временно . Производители Bounty , Oreo и Alpen Gold временно прекратили инвестиции в России.

Google. CC0

Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России, теперь пользователи могут скачать только бесплатные приложения. YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей.

в своем магазине Play Market для пользователей из России, теперь пользователи могут скачать только бесплатные приложения. YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей. Компания Mars объявила о приостановке рекламы и инвестиций в России. Mars выпускает шоколадные батончики Mars , Snickers и Milky Way , конфеты M&Mʼs и Skittles , а также корм для животных Pedigree и Whiskas.

в России. Mars выпускает шоколадные батончики Mars Snickers и Milky Way конфеты M&Mʼs и Skittles а также корм для животных Pedigree и Whiskas. Минтранс РФ в условиях санкций предложил удерживать на российской территории иностранные самолеты , взятые в лизинг у зарубежных компаний , и платить за них в национальной валюте. На фоне ситуации в авиаотрасли аэропорт «Шереметьево» временное закроет терминал D . Китай , в свою очередь , отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей. Об этом сообщил представитель Росавиации Валерий Кудинов. Россия будет искать возможности поставок авиазапчастей в других странах , в том числе в Турции и Индии.

взятые в лизинг у зарубежных компаний и платить за них в национальной валюте. На фоне ситуации в авиаотрасли . Китай в свою очередь отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей. Об этом сообщил представитель Росавиации Валерий Кудинов. Россия будет искать возможности поставок авиазапчастей в других странах в том числе в Турции и Индии. Moody’s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов, в том числе Сбербанка , Газпромбанка , «Тинькофф банка». Прогнозы негативные.

Что в России предпринимают для стабильности

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Решение будет действовать до конца 2022 года. В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

Дальнобойщик. Фура. Зима. zastavki.com.

Правительству предложили на полгода отменить сбор платы с большегрузов по федеральным трассам, взимаемой через систему «Платон», сообщили «Ведомости».

В ФАС заверили: В России достаточно запасов гречки, но имеет место ажиотажный спрос на нее, а также на сахар.

Также глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство ведет мониторинг цен в отношении всей товаропроводящей цепочки: от производителей до торговых сетей. По его словам, ФАС инициировала 217 проверок по факту повышения цен на социально значимые товары.

В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, собрали спецгруппу для обеспечения экономической устойчивости.

В ООН отреагировали на возможные проблемы с экспортом российских вакцин от коронавируса: «Санкции не должны касаться гражданских лиц».

Политика , встречи и обсуждения

Экономическая помощь Запада Украине будет аналогична плану Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Была договоренность показать украинскому народу, что свободная, суверенная, независимая Украина в любом случае будет защищена и восстановлена. Мы восстановим (Украину. — Прим. ред.), и для этого у нас будет план Маршалла», — сказал он (цитата по The Telegraph). Напомним, что МВФ утвердил решение о выделении Украине $1,4 млрд в качестве экстренной помощи в рамках действия инструмента быстрого финансирования на фоне российской спецоперации на территории страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на закрытие общепита: «Ну, и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а „У дяди Вани“. Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены».

Экс-президент США Дональд Трамп про угрозу ядерной войны: «Да, шанс Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают. Да, вы должны бояться этого, потому что США руководят некомпетентные люди. Думаю, это серьезная угроза».

Реакция: люди , сообщества

Половина барнаульцев готова устроить бойкот компаниям, покинувшим российский рынок.

Алла Пугачева в своем Instagram ответила на обвинения в побеге: «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся».

Российская группа «Аквариум» заявила о временной приостановке концертной деятельности. Борис Гребенщиков на странице «ВКонтакте» сообщил, что в ближайшее время больше не будет выступать. «По вполне понятным причинам все концерты „Аквариума“ отменены до лучших времен».

Материалы YouTube-канала «вДудь» признаны экстремистскими в Белоруссии.

В России появился список компаний, которые могут национализировать из-за их решения покинуть страну. После этого в США заявили, что ответят РФ, если она начнет конфискацию имущества уходящих компаний. В соцсетях пошутили, что с национализацией KFC проблем не возникнет.

С национализацией KFC проблем не возникнет. соцсети.

«Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — написал глава «Норникеля» Владимир Потанин Telegram-канале.

Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России.

Информация , которую вы могли пропустить

Скандал разгорелся в Уфе. Кондуктор попыталась выгнать школьника из автобуса, потому что он не смог оплатить проезд из-за заблокированного Google Pay. Проблему решил молодой человек, оплативший билет за ребенка. Напомним, 10 марта Google запретил россиянам оплачивать покупки при помощи своей платежной системы.

10 марта АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. руб.

В США, наоборот, дорожает бензин из-за дефицита нефти при отказе от поставок из России. Американский бар в связи с этим повесил табличку «Пиво теперь дешевле бензина. Хватит ездить».

Американский бар сообщил , что пиво теперь дешевле бензина. соцсети.

В России набирают обороты платежные альтернативы. Об этом — наш разбор.

Финансы и ресурсы

Центробанк установил официальные курсы валюты на 11 марта:

USD 120,37₽

EUR 132,95₽

Курс доллара на Московской бирже впервые поднялся выше 121 рубля, курс евро впервые достиг 132 рублей.

Биржевая цена газа в Европе упала на 17%, ниже $1500 за тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе пробила вниз уровень $1500 за тыс. куб. м. На рынке снижаются опасения перебоев в поставках из России, сообщает РБК.