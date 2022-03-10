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Экономика

Половина барнаульцев готовы устроить бойкот компаниям, покинувшим российский рынок

45% барнаульцев готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Даже если они вновь вернутся на полки. Это выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Кроме того, каждый пятый барнаулец (22%) готов полностью отказаться от продукции этих компаний.

В своих комментариях люди отмечают, что даже будут против, если они снова вернутся на российский рынок, а также уверены, что им хватит «китайских аналогов» и это послужит толчком для развития отечественных производителей.

23% горожан отметили, что из зарубежного готовы брать то, чего нет среди российских товаров — в частности, иностранные автомобили и электронику.

Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий (34%) житель Барнаула: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя», — говорят они.

Затруднились определить свою позицию 20% опрошенных.

SuperJob также отметил, что более лояльные барнаульцы младше 35 лет, а вот более категоричные горожане старше 45 лет. Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно).

Ранее появился список компаний, которые могут национализировать из-за ухода из России.

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