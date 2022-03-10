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Экономика

Появился список компаний, которые могут национализировать из-за ухода из России

В правительство РФ и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, пишут «Известия» со ссылкой на главу организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

В список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.

«В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие», — отмечает издание.

Как уточнил Павлов, к работе над списком подключат также Минпромторг, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

Список будет пополняться — как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся.

Павлов подчеркнул, что у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России.

«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — уточнил собеседник издания.

Ранее в Госдуме предложили национализировать компании, которые уходят из России на фоне санкции и спецоперации на Украине.

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