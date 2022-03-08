В Госдуме предложили национализировать компании, которые уходят из России

Партия «Единая Россия» предложила национализировать предприятия западных компаний, которые недавно заявили о своем уходе с российского рынка, пишет РИА «Новости».

Виктор Томенко и Андрей Турчак (в центре) в Первомайском районе - на предприятии "Сатурн-2".

Информацией поделалась пресс-служба «Единой России» со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.

По мнению политика, санкционную войну с Россией развязал Запад, подключив к этому частные компании, некоторые из которых объявили о выходе своего бизнеса из страны.

Подобные действия можно расценить как предумышленное банкротство, считает Турчак.

«Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда», — заявил он.

Турчак считает, что «Единая Россия» должна сохранить рабочие места и не допустить развала экономики.

В качестве решения проблемы политик предложил национализировать заводы. Однако подчеркнул, что это «крайняя мера».

Напомним, что в связи с ситуацией на Украине, список компаний и организаций, прекративших работу в России, продолжает пополняться. Вот перечень большинства из них.