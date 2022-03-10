10 марта -8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Google запретил россиянам покупать приложения в магазине Play Market

Google запретил жителям России покупать приложения и подписки в магазине Play Market, сообщили в корпорации.

Google
Google
boredpanda.com

«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России.», — говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

«Ситуация быстро меняется, и мы рекомендуем вам регулярно заходить на эту страницу для получения наиболее актуальной информации. Ниже мы отвечаем на некоторые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков. Мы будем продолжать обновлять эту информацию», — сообщили в Google.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость