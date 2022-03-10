10 марта -8°C
﻿
Экономика

Платежная альтернатива. Что такое система UnionPay и какие банки ее принимают

Несколько дней назад Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают деятельность в России. Вместо них сможет работать платежная система UnionPay.

Карта UnionPay.
Карта UnionPay.
Altapress.ru
1
Что известно о UnionPay и когда система пришла в Россию?

UnionPay (CUP) — это платежная система, основанная в Китае в 2002 году.
На рынок России она вышла в 2007 году.

2
Сколько всего стран принимают карты UnionPay?

Всего карты UnionPay принимают 180 стран, в том числе европейских.

3
А в чем преимущество UnionPay?

Платежную систему UnionPay не контролирует США. Она не попадает под санкции.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
4
Какие банки обслуживают UnionPay?

До недавнего времени, пишет «Комсомольская правда», карты UnionPay выпускали Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «Зенит», «Приморье», Примсоцбанк, ВБРР, «Солидарность», а также Совкомбанк (находится под санкциями Америки) и Промсвязьбанк.

В России выпущены примерно 3.3 млн карт UnionPay. Их принимают больше 95% терминалов и банкоматов.

5
Кто еще присоединится к платежной системе UnionPay?

Планируется, что Сбербанк и МКБ присоединятся к системе.
Банки уже прорабатывают возможность выпуска карт «Мир» — UnionPay.

6
Что известно о картах «Мир» — UnionPay?
Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Карты «Мир» — UnionPay, запущенные Россельхозбанком в 2017 году, — кобейджинговые и работают с двумя платежными системами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость