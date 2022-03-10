Платежная альтернатива. Что такое система UnionPay и какие банки ее принимают

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Какие банки обслуживают UnionPay?

До недавнего времени, пишет «Комсомольская правда», карты UnionPay выпускали Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «Зенит», «Приморье», Примсоцбанк, ВБРР, «Солидарность», а также Совкомбанк (находится под санкциями Америки) и Промсвязьбанк.

В России выпущены примерно 3.3 млн карт UnionPay. Их принимают больше 95% терминалов и банкоматов.