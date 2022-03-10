Платежная альтернатива. Что такое система UnionPay и какие банки ее принимают

UnionPay (CUP) — это платежная система, основанная в Китае в 2002 году.
На рынок России она вышла в 2007 году.
Всего карты UnionPay принимают 180 стран, в том числе европейских.
Платежную систему UnionPay не контролирует США. Она не попадает под санкции.
До недавнего времени, пишет «Комсомольская правда», карты UnionPay выпускали Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «Зенит», «Приморье», Примсоцбанк, ВБРР, «Солидарность», а также Совкомбанк (находится под санкциями Америки) и Промсвязьбанк.
В России выпущены примерно 3.3 млн карт UnionPay. Их принимают больше 95% терминалов и банкоматов.
Планируется, что Сбербанк и МКБ присоединятся к системе.
Банки уже прорабатывают возможность выпуска карт «Мир» — UnionPay.
Карты «Мир» — UnionPay, запущенные Россельхозбанком в 2017 году, — кобейджинговые и работают с двумя платежными системами.