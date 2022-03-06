Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Важное пояснение Центробанка

Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России, сообщает « Интерфакс ».

Свое решение Visa и Mastercard объяснили военной спецоперацией на Украине. Также выразили сожаление в связи с решением покинуть рынок.

«Мы были вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России на Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том влиянии, которое оказывает это решение на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас реакции в соответствии с нашими ценностями», — отметили в Visa.

«Учитывая беспрецедентный характер конфликта и неопределенность экономической ситуации, мы приняли решение приостановить наши услуги в России. Это решение далось нам нелегко. Когда это будет уместно и если это будет разрешено законом, мы будем работать над восстановлением операций», — сообщили в Mastercard.

Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard не будут работать за рубежом, но будут работать в России. При этом в России не будут работать карты Visa и Mastercard, выпущенные за границей.

Банковская карта. СС0

В Сбербанке пояснили, что решение не повлияет на работу карт Visa и Mastercard внутри страны.

«Все карты клиентов Сбера будут работать. По ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены», — подчеркнул Сбербанк.

В Центробанке подтвердили, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме, но до истечения срока их действия.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны», — разъяснили в ЦБ.

В случае выезда за границу порекомендовали брать с собой наличную валюту и карту «Мир» — для тех стран, где ее принимают.

Согласно данным на официальном сайте российской платежной системы, карты «Мир» принимают в 9 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия).

Ранее российские банки зафиксировали всплеск спроса россиян на карты «Мир».