Производители Whiskas, Bounty, Oreo и Alpen Gold временно прекратили инвестиции в России

Американские компании Mars и Mondelēz International приняли решение о приостановке всех своих рекламных кампаний в России и Белоруссии, а также временно отказались от инвестиций в России. Ранее об этом же заявила компания Nestle.

«Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Белоруссии. Помимо этого, мы приостановили новые инвестиции в Россию», — цитируют «Известия» президента Mars Гранта Рида.

Компания Mars производит одноименные шоколадные батончики, а также конфеты Bounty, Milky Way и Twix. Также они владеют брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley’s и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

У Mondelēz International в России работают три завода во Владимирской и Новгородской областях. Они производят такие популярные бренды, как Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие, пишет РБК.

Ранее стало известно, что производитель продукции «Чистая линия», Lipton, Dove и Domestos приостановит экспорт в Россию.