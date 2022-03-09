Производитель продукции «Чистая линия», Lipton, Dove и Domestos приостановит экспорт в Россию

Британо-нидерландская Unilever приостанавливает инвестиции в РФ. Это один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса.

Unilever выпускает продукцию под марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Инмарко» и другие, пишет «Интерфакс».

«Мы приостановили импорт нашей продукции из России и экспорт в Россию, остановим расходы на медиа и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну», — говорится в заявлении CEO Unilever Алана Джоупа.

При этом компания продолжит поставлять на российский рынок продукты питания и средства личной гигиены местного производства.

В России им принадлежат завод по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

Напомним, ранее о своем уходе с российского рынка заявили крупнейшие гиганты Coca-Cola и PepsiCo.