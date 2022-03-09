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Экономика

Производитель продукции «Чистая линия», Lipton, Dove и Domestos приостановит экспорт в Россию

Британо-нидерландская Unilever приостанавливает инвестиции в РФ. Это один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса.

Супермаркет.
Супермаркет.
Анна Зайкова

Unilever выпускает продукцию под марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Инмарко» и другие, пишет «Интерфакс».

«Мы приостановили импорт нашей продукции из России и экспорт в Россию, остановим расходы на медиа и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну», — говорится в заявлении CEO Unilever Алана Джоупа.

При этом компания продолжит поставлять на российский рынок продукты питания и средства личной гигиены местного производства.

В России им принадлежат завод по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

Напомним, ранее о своем уходе с российского рынка заявили крупнейшие гиганты Coca-Cola и PepsiCo.

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