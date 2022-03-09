Компании Coca-Cola и PepsiCo приостанавливают деятельность в России и прекращают продажу своей продукции в стране, сообщает РИА «Новости» .

Блогер из Рубцовска устроил фонтан из 10 тысяч литров Coca-Cola.

«Компания Coca-Cola объявила, что прекращает ведение дел в России», — говорится в заявлении на сайте компании.

Компания PepsiCo также прекращает деятельность на территории России и приостанавливает капиталовложение.

«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda», — сообщили в PepsiCo.

При этом в компании подчеркнули, что не откажется от продажи молока и детского питания в России из-за соответствующей «обязанности».

PepsiCo Inc. — владелец таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, Cheetos, Doritos. Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.