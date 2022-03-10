Томенко собрал спецгруппу для обеспечения экономической устойчивости Алтайского края

Напомним, специальную рабочую группу создали в 2020 году для выработки мер по поддержке отраслей экономики края, пострадавших от пандемии коронавируса.

5 марта 2022 года Томенко актуализировал персональный состав и функционал рабочей группы.

Цель рабочей группы: подготовка предложений по стабилизации ситуации в отдельных отраслях экономики и сбалансированности консолидированного бюджета Алтайского края.

«Заместители председателя правительства и министры 11 марта проинформируют о текущей ситуацию в экономике края, федеральных решениях, направленных на стабилизацию экономической ситуации и сбалансированность бюджетов субъектов РФ, а также о первоочередных действиях по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления и выработке соответствующих региональных мер».

Ранее сообщили, что беженцы из Украины прибыли в Алтайский край.