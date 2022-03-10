10 марта -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Томенко собрал спецгруппу для обеспечения экономической устойчивости Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 11 марта проведет заседание рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона, сообщает правительство края.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Напомним, специальную рабочую группу создали в 2020 году для выработки мер по поддержке отраслей экономики края, пострадавших от пандемии коронавируса.

5 марта 2022 года Томенко актуализировал персональный состав и функционал рабочей группы.

Цель рабочей группы: подготовка предложений по стабилизации ситуации в отдельных отраслях экономики и сбалансированности консолидированного бюджета Алтайского края.

«Заместители председателя правительства и министры 11 марта проинформируют о текущей ситуацию в экономике края, федеральных решениях, направленных на стабилизацию экономической ситуации и сбалансированность бюджетов субъектов РФ, а также о первоочередных действиях по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления и выработке соответствующих региональных мер».

Ранее сообщили, что беженцы из Украины прибыли в Алтайский край.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость