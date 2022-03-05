Беженцы из Украины прибыли в Алтайский край

В Алтайский край прибыли шесть беженцев из Луганска — трое несовершеннолетних и один пенсионер. Они приехали самостоятельно и проживают у близких родственников, сообщили в региональном правительстве.

Социальную поддержку беженцев организовало министерство социальной защиты Алтайского края. Специалисты помогают им открыть банковский счет, собрать документы и оформить получение единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

Также краевые ведомства помогают с оформлением медицинских полисов, в размещении детей в образовательных учреждениях, временной регистрации.

Всем самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР рекомендуют обращаться по телефону контакт-центра минсоцзащиты: (3852) 27−36−01 или в территориальные управления социальной защиты населения по месту прибытия.

Также беженцам из ДНР и ЛНР предоставляют гуманитарную помощь, в том числе вещами и продуктами.