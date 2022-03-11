В Барнауле приостановили работу популярные магазины Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, H&M. Рестораны быстрого питания KFC и McDonald’s также сообщили о закрытии своих точек. Одни «якорные места» уже остались без посетителей, а другие пока еще открыты. Фотокор altapress.ru прогулялась по торговым центрам — какого уровня там ажиотаж и много ли пустоты.

Идет шестой день без ZARA

«Аллея закрытых магазинов» появилась в ТРЦ GALAXY, где располагались точки популярных среди барнаульцев брендов одежды. Для многих потеря отдела ZARA стала невосполнимой — теперь здесь вместо очередей роллеты преграждают путь.

В соцсетях барнаульцы сообщили, что купили в ZARA подарочные карты к 8 Марта, но магазин закрыли еще 6-го числа. Барнаульцы ждут, когда бренды вернутся.

«Свои» и «предатели»

Магазин Levi`s продолжает работу в обычном режиме в ТРЦ Galaxy, несмотря на заявление о приостановке работы в России.

Отдел PUMA также продолжает работу, хотя ранее компания заявила о временном закрытии магазинов на территории России.

Точка испанской компании Mango, которая производит одежду, тоже решила не закрываться и продолжает работу в обычном режиме.

Что касается брендов, которые решили уйти, то барнаульцы предложили объявить им бойкот. Кстати, половина опрошенных жителей города готова полностью или частично отказаться от продукции таких «вероломных компаний».

«Когда решат вернуться, игнорировать их и не покупать там ничего, магазинов других достаточно», «Трагедия прям! Столько магазинов, что закрытие этих никак не отразится на нашей жизни», «Загнетесь — жалко не будет. Найдем, где купить», «Пусть закрываются. И желательно вообще никогда не открываются», «Хочется сказать: „Уходя — уходите!“ Уйти с рынка легко, вернуться назад — трудно!»: пишут барнаульцы в соцсетях.

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года. altapress.ru. Фото: Анна Зайкова. Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года. altapress.ru. Фото: Анна Зайкова. Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года. altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Ешь , пей , наедайся , напивайся

Продуктовые магазины работают, никакого ажиотажа нет. Нет и проблем с продукцией, например, компаний Coca-Cola или PepsiCo. Напомним, если первая решила не приостанавливать производство товаров под своими брендами в России, но сделает их на 15−30% дороже, то вторая приняла решение покинуть рынок, при этом оставив молочную продукцию и детское питание.

Не многие знают, что PepsiCo в России — это не только газировка Pepsi, а еще и Lipton, 7UP, Mirinda, Mountain Dew, вода Aqua Minerale и «Родники России», энергетические напитки Adrenaline Rush и Drive, соки «Фруктовый сад», J7, «Я» и «Любимый», молочная продукция «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Чудо», «Имунеле» и BIO Max, морс «Чудо-Ягода», квас «Русский дар», детское питание «Агуша» и «Чудо детки», чипсы Lay’s и Cheetos, сыр «Ламбер», сухарики «Хрусteam».

«Coca-Cola HBC Россия» производит и занимается дистрибуцией напитков Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, FuzeTea, AdeZ, соков «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, воды BonAqua, кофе Costa, чая Fuzetea.

KFC и McDonald’s пока еще работают. Сотрудник одного из заведений отметил, что, на сколько он знает, распоряжение о закрытии еще не прилетало сверху. Кстати, есть в Барнауле и сеть ресторанов Burger King, которая приостановила поддержку российской франшизы, но о планах закрыть точки пока не сообщается.